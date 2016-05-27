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Politika

Yargıtay MHP kararının gerekçesini açıkladı

Yargıtay'ın kararında, çağrı heyeti atanmasında kanuna aykırılık görülmediğini kaydetti

27 Mayıs 2016 21:33

Yargıtay’ın, MHP’yi Genel Kurul'a taşıyan yerel mahkeme kararının onamasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçede, olağanüstü kurultayın yeterli imza toplanması halinde kanuni bir hak olduğu belirtildi. Çağrı heyeti atanmasında kanuna aykırılık görülmediği ifade edildi.

Yargıtay 7 sayfalık gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı; "MHP tüzüğünün 63. maddesindeki ifade, 5'te 1 delegenin olağanüstü kongre talebinin genel başkan ve merkez yönetim kurulunun takdirine bırakıldığı anlamına gelmez.

Aksi yöndeki anlam, yeter sayıdaki delegeye tanınan hakkı işlevsiz hale getirir. Yeter sayıda üyenin kongre talebine ilişkin toplu irade beyanlarının iyi niyetli olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme de, yapılamaz. Çünkü kanun 5'te 1 oranına ulaşan üyeye olağan üstü kongre talep etme hakkı vermiştir."

 

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