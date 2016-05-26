MHP’de Çağrı Heyeti 30 Mayıs’ta toplanıyor; gündem kurultay tarihi

MHP'de mahkeme kararıyla belirlenen Çağrı Heyeti, 30 Mayıs'ta toplanarak kurultay tarihiyle ilgili değerlendirme yapacak. Olağanüstü kurultay tarihinin belirlenmesi öngörülen toplantıda Çağrı Heyeti üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı, 10 Temmuz'da genel başkan seçimli olağanüstü kurultay yapılması kararını da değerlendirecek.

NTV’de yer alan habere göre, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin yetki verdiği MHP'deki Çağrı Heyeti, 30 Mayıs Pazartesi günü toplanarak yeni kurultay tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Çağrı Heyeti, Yargıtay’ın kararı onamasının ardından önümüzdeki hafta başında yeniden toplanacak.

Toplantı öncesinde muhaliflerin avukatlarının bazı inceleme ve değerlendirmeler yaparak Çağrı Heyeti'ne rapor sunması bekleniyor.

Muhaliflere göre genel merkezin, Yargıtay kararından sonra, seçimli olağanüstü kurultay toplama yetkisi bulunmuyor.