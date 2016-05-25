MHP'li Sinan Oğan: Tüzüklü kurultay yapılmadan gidilecek seçim itirazla iptal edilebilir

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı bayrak açan muhalif kanattaki genel başkan adaylarından Sinan Oğan, Yargıtay 18. Hukuku Dairesi'nin MHP'de olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini kararlaştırmasının ardından Devlet Bahçeli'nin yaptığı seçimli olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin olarak, Yargıtay'ın verdiği karar ile Genel Merkez yetkisiz hale gelmiştir. Bahçeli'nin istediği seçimli kurultay farklı şeylerdir. Önce tüzük kurultayının yapılması gerekiyor" dedi. "Keşke yapabilsek, keşke tüzüğümüzde bu antidemokratik madde olmasaydı" diyen Oğan, "Bu madde ortadayken genel başkanlık seçimi yaptığımız takdirde, ileride sunulacak bir itiraz kurultayı iptal ettirebilir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ise, "Belki başka adaylar da çıkar, seçimli olmasının nesi yanlış anlamıyorum. MHP seçimli Genel Kurul'a gidecek" diye konuştu.

NTV canlı yayınına konuk olan Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Semih Yalçın'ın açıklamasından sonra yapılacak bellidir. Yargıtay'ın talebiyle ve onamasıyla genel merkezin aldığı bu karar birbiriyle ilintili kararlar değil. Yargıtay'ın kararına göre mahkemenin görevlendirdiği çağrı heyetinin tüzük kurultayını yapması lazım.

Çağrı heyeti tüzük kurultayını yaptıktan sonra, genel merkezle oturacağız. Hukukun emrettiği şeyler var. Siyasi Partiler Kanunu'nda 104 ve 93. maddelerde açıkça belirtilmiştir, tüzük tadilatı yapamadan genel başkan seçimi yapamayız. Keşke yapabilsek, keşke tüzüğümüzde bu antidemokratik madde olmasaydı. Bu madde ortadayken genel başkanlık seçimi yaptığımız takdirde, ileride sunulacak bir itiraz kurultayı iptal ettirebilir. Biz artık MHP'yi mahkeme kapılarında süründürmek istemiyoruz. Aksi takdirde biz daha çok bunları konuşur, mahkeme kapılarında bu tartışmaları yaşarız.

Sayın Genel başkan “Biz hukuka saygılıyız” dedi. Genel merkezin açıklamaları genel başkana ters açıklamalardır. Yargıtay ayrıca bir karar vermedi ki, “12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar doğrudur” dedi. Çağrı heyeti artık bizlerin siyasal temsilcisi falan değil, resmi bir kurumdur. Gücünü anayasadan alan bir kurumdur.

Bu kurumun görevini yapmaması da suçtur, çağrı heyeti gereğini yapacaktır. Gerginliği kim ister? Biz ülkücülere yakışır bir olgunlukta, düğün havasında kurultay yapmak istiyoruz. 26 Haziran tarihi ifade edilmiştir, bizce de makul bir tarihtir. Çağrı heyetimiz tüzük kurultayını gerçekleştirir, 10 Temmuz’da da genel başkanlık seçimi yapılır. Bunun önünde sadece ve sadece mahkeme kararları var ve ona riayet edilmesi lazım. Tam 6 aydır tüzük kurultayını yapmak için çaba gösteriyoruz. Ülkücü irade kurultay istiyor ama hukuk içerisinde istiyor. Ülkücüler diyor ki “Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde genel merkezimizi de dışlamayalım, adaylarımızı da dışlamayalım, hep beraber kurultayımızı yapalım” diyor. Nevşehir’e gidecektim, gidemedim."

"MHP seçimli Genel Kurul'a gidecek"

Emin Haluk Ayhan'ın açıklamaları şöyle:

"MHP, net ve açık bir şekilde yargıya saygılı olacağını beyan etti. Yargıtay oybirliğiyle bir karar aldı. Bugün Yargıtay Başkanı’nın beyanı var. MHP, dün Sayın Yalçın’ın açıklamasıyla duyurdu. Net bir şekilde MHP ifade etti, yetkili organları toplayacağız. O kadar ince düşünmüşüz ki, salonu ayarlamışız.

Genel Merkez'se Genel Merkez burada. Birilerinin nasıl yanlış sonuçlar çıkarmaya doğru nasıl gideceğini merak ediyorum. Belki başka adaylar da çıkar, seçimli olmasının nesi yanlış anlamıyorum. Net bir şekilde benim söylemek istediğimi duymak istemiyorsunuz. MHP, Yargıtay kararına uyacağını, sayın Genel Başkanı'nın, ilgili arkadaşlarımızın ifadesiyle kamuoyuna açıkladı. Oy birliğiyle alınmış bir karar var ortada. Dün Yalçın'ın ifadesiyle, MHP Seçimli Genel Kurul'a gidecek.

Önümüzde ne var, bu gerekçeli kararı elde etmemiz lazım. Ben bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Biz başkanlık divanını toplayacağız. Bu kararı alacağımızı gayet sarih bir şekilde söylüyoruz. Aday adayı olmayı düşünen arkadaşlarımızın pazar günü toplanması sonucu birbirine söylediklerine bakarsanız, önceden beyanda bulunmanın sonradan yaratacağı sıkıntıyı görüyoruz. Biri geldi dedi, yarısı gelmedi dedi, yarısı cemaat destekliyor dedi. Sayın Genel Başkan çok hassas. 47 yıllık bir partiyi biz sonuca doğru götüreceğiz. Bakalım, görelim. Yargı kararına saygılıyız.

Genel başkanımız aday. Düne kadar çözüm sürecini destekleyen ne kadar işadamı, yazar çizer grubu varsa neden MHP’yle ilgilendiğini merak ediyoruz. Ben Genel Başkan Yardımcısı’yım. Her şey hukuka uygun gidecek. Bu işin arkasında niye bu kadar HDP’ye oy veren işadamı, yazar çizer takımı MHP’yi tek başına iktidara getirmek için mi bu olayı bu kadar merak ediyor, onu soruyoruz."