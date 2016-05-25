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Politika

MHP'de genel başkan aday sayısı 6'ya yükseldi

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Servet Sazak, genel başkanlığa aday olacağını açıkladı

25 Mayıs 2016 22:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olağanüstü kurultay çağrısının ardından 21. dönem MHP Eskişehir Milletvekili Süleyman Servet Sazak,da genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Sazak, yaptığı yazılı açıklamada 1 Kasım seçimleri sonrasında ortaya çıkan siyasi tablonun Ülkücü harekette, kongrenin zaruret haline geldiği inancını doğurduğunu belirtti.

Anka'nın haberine göre, ülkücü camianın bu süreçten birliğini kaybetmeden çıkabilmesi için, genel merkezin de içinde olacağı bir kongre sürecinin gerçekleşmesi gerektiğini ilk günden beri dile getirdiklerini kaydeden Sazak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aldığı kongre kararını “MHP mensuplarının taleplerinin genel merkez tarafından yerine getirilmesi” olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın ardından Süleyman Servet Sazak'ın adaylığını açıklamasıyla, genel başkanlık için aday sayısı altıya yükseldi.

 

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