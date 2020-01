Bahçeli: Seçimli kurultay 10 Temmuz'da yapılacak; kim aday olursa şahsımla yarışacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin verdiği 'MHP'de olağanüstü kurultay' kararına saygı duyduklarını hatırlatarak, "Seçimli kurultay 10 Temmuz'da yapılacak. Kim aday olursa şahsımla yarışacak. Tüzük tadilatı konusunda talepler değerlendirilecek" dedi.

Genel başkanlığın boşalması hâli dışında "olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz" hükmünü taşıyan MHP Tüzüğü'ne işaret eden genel başkan adaylarından Sinan Oğan, "Bu tüzük burada durduğu müddetçe olağanüstü kurultayda seçim yapılamaz. Biz bu nedenle aylardır önce tüzüğün değiştirileceği bir kurultay yapmaya çalışıyoruz. Seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yaptığına göre, öyle anlaşılıyor ki, Sayın Bahçeli istifa edecek, aday olmayacak" demişti.

Devlet Bahçeli kurultay tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamasının tam metni şöyle:

Türk milleti tarihinin en kritik, en karanlık günlerinden geçmektedir.

Türkiye sürekli kan ve irtifa kaybetmektedir.

Kişisel koltuk ve ikbal hırsıyla hareket eden imtiyazlı bir azınlık rejim ve sistem değişikliği ısrarıyla sabırları zorlamakta, milli güvenliğimizdeki devasa zafiyet ve zayıflıklarla ilgili hiçbir kaygı duymamaktadır.

Ülkemizin aşağıya düşüşü, kontrolsüz inişi, istikrarsızlığa mahkûmiyeti kahredici şekilde devam etmekte, hatta hızlanmakta ve derinleşmektedir.

Dün Van Çaldıran’da hainler tarafından şehit edilen altı vatan evladımız iktidar ve güç zehirlenmesi yaşayan çevrelerde herhangi bir rahatsızlık uyandırmamış, uyarıcı ve sarsıcı herhangi bir tesir göstermemiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, acılı ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.

"Tarihi bir vebale ortak olanlardır"

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine dinamit döşemek için plan ve hazırlık yapıldığı, terörizmin ağır tehditlerinin yoğunlaştığı bir zaman aralığında sistem üstünde oynama yapanlar tarihi bir vebale ortak olanlardır.

Ülkemizi vesayet zincirleriyle bağlayan çevreler millete tamamen sırt dönmüş, fildişi kulelerinde keyif sürmenin iştah ve hevesiyle milli hassasiyetlerden kopmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni meşgul ederek şirret amaçlarına ulaşacaklarını zanneden gafiller saklı ve ertelenmiş hesaplarını görmenin beklentisiyle oyun içinde oyun tezgâhlamışlardır.



Türk-İslam ülküsünün namus ve şeref müdafaasına varlığını adayan kutlu davamızı eritmek, kemirmek ve tarihi yürüyüşünü kösteklemek maksadıyla siyasi ve hukuki operasyonlar acımasızca icra edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne sistematik, sonuca odaklı ve intikam esaslı saldırı ve taarruz kurgulayanlar 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren anında devreye girmişlerdir.

"Tartışmaları bıçak gibi kesmek şart olmuştur"

Elbette Milliyetçi Hareket Partisi her şeyi görmekte, niyet sahiplerinin hedef ve siyasi kaynaklarını tüm yönleriyle bilmektedir.

Artık saklayacak, gizleyecek, öteleyecek bir şey kalmamıştır.

Tartışmaları bıçak gibi kesmek şart olmuştur.

Partimizin zarar görmemesi, birlik ve bütünlüğümüzün daha fazla tahrip edilmemesi nedeniyle Genel Başkanlık sorumluluğu altında bir dizi karar alınmış ve bunlar şu başlıklar halinde belirlenmiştir:

1- Milliyetçi Hareket Partisi’nin Olağanüstü Tüzük Kurultayına gitmesi için başlatılan hukuki süreç Yargıtay 18’nci Hukuk Dairesi’nin dün verdiği kararla nihayete ermiştir.

Partimiz verilen bu karara saygı duyacak ve riayet edecektir.

Dosya üzerinde ve tartışmaların gölgesinde çalışan ve vicdanen sorgulanmaya açık yanları çok olan Yargıtay 18’nci Hukuk Dairesi’nin ulaştığı sonuç, Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 8 Nisan 2016’da vermiş olduğu kararın oy birliğiyle onandığını bariz olarak göstermektedir.

2- Hukuk son sözünü söyledikten sonra Olağanüstü Büyük Kurultayın toplanması hususunda beklentiler doğal olarak artmış ve fazlalaşmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yıpratılma çabalarının, güçten ve gözden düşürme arayışlarının önüne kesinlikle geçmek zaruri ve kaçınılmaz hal almıştır.

Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak, Parti Tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli Olağanüstü Büyük Kurultayı toplama kararı aldığımı tekraren belirtmek üstlendiğim görevin bir parçasıdır.

"Tarih: 10 Temmuz 2016"

Bu kapsamda partimiz, “10 Temmuz 2016 Pazar günü” Ankara Arena Spor Salonu’nda seçimli Olağanüstü Büyük Kurultayı millet ve tarih huzurunda yapacaktır.

Tüzük cevabı





3- Tüzük tadilatı konusundaki talep ve çağrılar da etraflıca değerlendirilip lazım gelen tedbir ve düzenlemeler doğal mecrasında aşama aşama yerine getirilecektir.

4- Milliyetçi Hareket Partisi’ni kaosa sürüklemek için el ovuşturmak, Olağanüstü Büyük Kurultayla ilgili somutlaşmış siyasi irademizi sulandırmaya yeltenmek iyi niyetli bir tavır görülemeyecektir.

Kaldı ki aksi davranış ve tutumlara da müsaade edilmeyecektir.

Partimiz tecrübe ve birikimiyle içinde bulunduğu zorlu süreci aşma beceri ve basiretine sahiptir.

Bu konuda tüm dava arkadaşlarıma, büyük kurultay delegelerimizin vicdan ve sağduyusuna güvenim eksiksiz ve tamdır.

Seçimli Olağanüstü Büyük Kurultay’da isteyen, dileyen ve şartlara haiz olan herkes Genel Başkalığa, Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine aday olabileceklerdir.

"Kim aday olacaksa şahsımla yarışacaktır"

Demokrasinin kural ve mekanizmaları tümüyle çalıştırılacak, emanetin asıl sahibi Milliyetçi-Ülkücü irade kararını verecek, gereğini yapacaktır.

Şunun özellikle bilinmesini isterim ki, kim ya da kimler Genel Başkanlığa aday olacaksa şahsımla yarışacaktır.

"Asıl mücadele bundan sonra başlayacak"

Daha önce de ifade ettiğim üzere, asıl mücadele bundan sonra başlayacak, Milliyetçi Hareket Partisi çok yakında gireceği demokratik sınavdan güçlenerek, arınarak, kamburlarından kurtularak çıkacak ve kutlu yoluna emin adımlarla devam edecektir.

Niyazım odur ki, Allah davamıza kaldıramayacağı yük bindirmesin, hiçbir vatan ve Türkiye sevdalısının yüzünü kara çıkarmasın, her dava arkadaşımın, her ülküdaşımın, milletimin her evladının yar ve yardımcısı olsun."