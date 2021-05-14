MHP'nin hedef aldığı Habertürk'te, Genel Yayın Yönetmenliği görevini Kenan Tekdağ yürütecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedef almasının ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in görevden alındığı ve Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği HaberTürk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.

MHP'nin önce HaberTürk TV sunucusu Ebru Baki'yi, sonra da Baki'ye ekranda destek veren Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef almasının ardından Aydemir görevinden alındı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ise yaşananlara tepki olarak görevinden istifa etti.

Bu görev için başka bir isimle görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmezken, Tekdağ'ın bir süre bu görevde olacağı konuşuluyor.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yeni anayasa' önerisini konuklarıyla konuşan gazeteci Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" demişti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef aldı. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den boykot

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "#HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi ile boykotu duyurdu. #HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi Twitter'daki Trend Topic listesinde birinci sırada yer aldı.

Olayın ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındı. Aydemir'in görevden alınmasının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ise istifa etti.