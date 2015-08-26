MHP ihraç ediyor, Tuğrul Türkeş hükümete bağımsız olarak mı gidecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul eden MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. MHP'nin kurucu lideri "Başbuğ" Alparslan Türkeş'in oğlu olan Tuğrul Türkeş'in MHP'yle bir ilişiği kalmadığını söyleyen MHP Genel Başkan Yadımcısı Semih Yalçın, "Davutoğlı, MHP'li Türkeş'i bakanlığa almış olmayacak; Türkeş'in MHP'yle bağı kesildi, ilişkileri askıya alındı" dedi.

Seçim hükümetine bakanlık vermeyeceğini açıklayan MHP, partili milletvekillerine yapılacak davetleri, "ahlaksız teklif" olarak nitelendirmişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkeş'in istifasının beklenmeyeceğini, "kesin ihraç istemiyle disipline sevkedileceğini" açıkladı. Büyükataman, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Gerekli açıklamalar partimiz tarafından yapılacaktır. Ancak Merkez Disiplin kurulu'na derhal sevkediyoruz" dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Şu an itibariyle MHP'li bir kimliği kalmamıştır. Davutoğlu, MHP'li Tuğrul Türkeş'i kabineye almış olmayacak" ifadelerini kullandı. Türkeş'in bakanlık teklifini kabul etmesinin daha önceden alınan bir karar olduğunu iddie eden Yalçın, "Bize gelen bilgiler, temellerinin önceden atıldığı yönündedir. Bugün ortaya çıkmış bir gelişme değildir. Şu an itibariyle, disiplin kuruluna sevk edilmiş olmasından dolayı, Türkeş'in MHP'yle olan bağı kesilmiştir" açıklamasını yaptı.

CHP'li Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından, MHP'li bir ismin de benzer bir görüşme yaptığına dair iddialardaki ismin Tuğrul Türkeş olup olmadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Semih Yalçın, "Kendisi bunu kabul etmemişti ama bu gelişmeler, o ismin o olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"Yaşananlar, Ak Parti'nin seçim arifesinde MHP üzerinde oynadığı oyunların göstergesidir, dayanıklı dövüştür, çalışılmış bir hadisedir" diyen Yalçın, "Tuğrul Türkeş'in bu şekilde gidişi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne zarar vermez" ifadelerini kullandı.