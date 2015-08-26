İşte Davutoğlu'nun bakanlık teklif ettiği isimler

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti için muhalefet partilerine ayrılan kontenjalara önerdiği isimler belli oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti için muhalefet partilerine ayrılan kontenjanlara önerdiği isimler belli oldu. Teklif alan 11 milletvekili arasında sadece iki kadın yer aldı. Davutoğlu'ndan bakanlık teklifi alanlar arasında İsmet İnönü’nün torunu Gülsüm Bilgehan Toker, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, Demirel ailesinin damadı ve eski DPT Müsteşarı İlhan Kesici ve önde gelen Alevi toplumu örgütlerinden Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri’nin eski Genel Başkanı Müslüm Doğan da yer alıyor.

Anayasanın 114. maddesi uyarınca hükümeti kurmak 5 gün süresi bulunan Davutoğlu'nun 4 günü kaldı. Davutoğlu'nun teklifinde hangi isme hangi bakanlığı önerdiği konusunda bilgi yer almadı. AKP'nin planında CHP ve MHP'den teklif alan isimler ret cevabı verirse, bu isimler için öngörülen bakanlıkların müsteşarlarının ilgili bakanlıklara "bağımsız" isimler olarak atanmasının yer aldığı öğrenildi.

CHP





İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak – Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan Toker - İsmet İnönü’nün torunu

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici – 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i akrabası

Antalya Milletvekili Deniz Baykal – CHP Eski Genel Başkanı

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl







MHP



İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu – Eski Sanayi Bakanı

Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş – Alparslan Türkeş’in oğlu

İstanbul Milletvekili Meral Akşener – Eski İçişleri Bakanı





HDP



İstanbul Milletvekili Levent Tüzel

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan

Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca - Eski Kaymakam

Hangi partiye kaç bakanlık düşüyor?

Başbakan hariç AK Parti'ye 11, CHP'ye 5, MHP ve HDP’ye 3’er bakanlık düşüyor.

İşte o mektup

Hükümet üyesi olmaları noktasındaki davet mektupları kurye ile gönderildi. Gönderilen mektup şöyle:



"Sayın......



İLGİ: Cumhurbaşkanlığı’nın 25.8.2015 Tarihli ve 68244839-150.01-4-508 Sayılı yazısı



25.8.2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN tarafından geçici Bakanlar Kurulu’nıu kurmak zere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici Bakanlar Kurulu Üyeliği için şahsınıza Bakanlık teklif ediyorum. Anayasa’nın amir hükmü gereğince, teklif edilen bakanlık görevini kabul etmemeniz halinde yerinize bağımsızlardan atama yapılacağından, geçici bakanlar kurulunun kurulması için öngörülen anayasal süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin teklife 27/08/2015 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı olarak yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim.

Ahmet Davutoğlu"