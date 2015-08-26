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Politika

HDP'den bakanlık teklifi yorumu: Kabul edeceğiz, partimizin kararı

HDP'li Müslüm Doğan, Levent Tüzel ve Ali Haydar Konca'ya bakanlık teklifinde bulunuldu

26 Ağustos 2015 21:59

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümetinde bakan olarak yer almaları için teklif götürdüğü HDP millletvekilleri, partilerinin kararı doğrultusunda olumlu yanıt vereceklerini söyledi. Davutoğlu, HDP milletvekilleri Müslüm Doğan, Levent Tüzel ve Ali Haydar Konca’ya bakanlık teklifinde bulunmuştu.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, bakanlık teklifiyle ilgili olarak, "Partimizin vereceği karar bizim için esastır. Kısa süreli bir seçim kabinesinde yer almak partimizin alacağı bir karardır. Hayırlı olsun diyorum ben. Beklenmedik bir tercih. Esas mesele şu. Ülkemiz kötü bir süreçten geçiyor. Bu kanın durdurulması lazım. Acil bir barışın tesis edilmesi lazım. Bu anlamda partimizin görev alması anayasal bir gerek ve ihtiyaç olarak değerlendiriyorum” dedi.

Eski EMEP Genel Başkanı ve HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ise yaptığı açıklamada, yarın Ankara'da partide toplantı yapacaklarını ve durumu değerlendireceklerini belirterek, "Tabii ki görevi kabul edeceğiz. Bu konuda grubumuzun kararı var. Hangi bakanlık olduğunu bilmiyoruz ama en iyi şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, bakanlık için teklif gönderdiği HDP’li isimlerin hiçbirinin Kürt siyaseti içerisinden gelmiyor olması dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim hükümeti için teklif yapılmadan önce yaptığı açıklamalarda, HDP’li milletvekillerinin hükümette yer almasıyla ilgili olarak, "AKP ile HDP’nin hasreti sonunda bitecektir. Kandil dönmelileri, maskeli PKK’lılar yönetecektir. Artık PKK’nın hükümete girmesine sayılı günleri kalmıştır” yorumunu yapmıştı. 

Davutoğlu'nun bakanlık teklif ettiği HDP'li isimlerden Ali Haydar Konca, eski kaymakamLevent Tüzel ise, HDP bileşenleri içindeki sol partilerin önde gelen temsilcilerinden; Tüzel, EMEP kurucu Başkanı. HDP'li bakan olacak 3. isim ise, HDP içindeki Alevi kesimin temsilcilerinden; Müslüm Doğan, vekillik için aday olmadan önce Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanlığı'nı yürütüyordu. 

Davutoğlu'nun HDP'de teklif götürdüğü isimlerin bir başka özelliği ise, her üçünün de Batı illerinden milletvekili seçilmiş olmaları. Levent Tüzel İstanbul'dan, Müslüm Doğan İzmir'den, Ali Haydar Konca ise Kocaeli'nden milletvekili seçildiler.

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