MHP'den Davutoğlu'nun bakanlık teklifine bir kabul, iki ret

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, seçim hükümetinde yer alması için teklif götürdüğü MHP milletvekillerinden Genel Başkan yardımcısı Kenan Tanrıkulu, teklifi reddeti ve tepki olarak partideki görevinden istifa etti. Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Meral Akşener de teklifi reddederken, MHP Ankara Milletvekili ve partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ise bakanlık teklifini kabul etti.

Tanrıkulu, tepki olarak istifa etti

"Genel Başkan Yardımcısı'na böyle bir teklifin yapılması cürretine tepki olarak" istifa ettiğini belirten Tanrıkulu'nun istifasının ardından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tarafıma Ahmet Davutoğlu tarafından bir mektupla teklif edilen Geçici Bakanlar Kurulu üyeliğini 26 Temmuz 2015 tarihinde kabul etmediğime dair yazımı Başbakanlığa iletmiş bulunmaktayım. Türkiye gelinen 13 yılın sonucunda ağır güvenlik ve ekonomik zorluklar içindeyken; 46 yıllık tarihî, köklü ve saygın bir mensubiyeti olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı’na böyle bir teklifin yapılması cürretine tepki olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Tanrıkulu'nun istifası, MHP yönetimi tarafından kabul edildi.

Akşener'den de ret cevabı geldi

Eski İçişleri Bakanı ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener de bakanlar kurulu üyeliği için yapılan teklifi kabul etmedi.

Akşener, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun teklifine verdiği yanıtta, şunları kaydetti:



"Geçici Bakanlar Kurulu 26 ağustos 2015 tarih ve 9304 sayı ile Geçici Bakanlar Kurulu üyeliği için bakanlık teklifinizi içeren yazınızı aldım. Böyle bir görev teklifinin şahsıma da yapılacağının basın ve yayın organlarında yer alması üzerine, teklif edildiği takdirde kesinlikle kabul etmeyeceğimi kamuoyu ile paylaşmıştım. Partimin ve şahsımın tavrının belli olmasına rağmen, telefon ile de teyidini alabileceğiniz görüşümü, siyasi stratejilerinize araç yapmanızı, parti tüzel kişiliklerini ve şahsi beyanları yok saymanızı siyasi nezaket dışı olarak gördüğümü üzülerek belirtir, bir kez de yazılı olarak bakanlık teklifinizi kabul etmediğimi bilgilerinize sunarım."

Tuğrul Türkeş'ten şaşırtan cevap

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun resmi yazı ile geçici seçim hükümetine davet ettiği MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Ankara Milletvekili oğlu Tuğrul Türkeş, çağrıya olumlu yanıt verdi. Türkeş aynı şekilde yazılı olarak bakanlık teklifini kabul ettiğini başbakanlığa bildirdi.