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Baykal'dan Davutoğlu'na ret mesajı

Başbakan Davutoğlu'nun bakanlık teklif ettiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da, ret yanıtı verdi

26 Ağustos 2015 17:53

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümetinde bakanlık teklifini reddedeceği yolunda  mesajı verdi. Seçim hükümetine bakan vermeyeceğini açıklayan CHP'ye anayasa uyarınca ayrılan bakanlık kontenjanı kapsamında teklif alan Baykal, "Parti ahlakına göre hareket edeceğim, kapsamlı bir mektupla cevabımı vereceğim" dedi. Baykal bu sözlerle, partisinin seçim hükümetine bakan vermeme kararına uyacağını belli etti.

Bakanlık teklif ettiği bir başka isim olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da, "Teklifi kabul etmeyeceğim, ben partimin ilkelerine bağlıyım, teşekkür ediyorum" dedi. 

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel de, Başbakan Davutoğlu'nun bakanlık teklifi için açıkladığı isimlerle ilgili olarak, "Liderleri aşıp vekillere yönelirlerse kapılar kapalı. Herhalde kapı altından zarf etmeye çalışıyorlar. Arkadaşlarımız parti disiplini içerisinde gereken cevabı vereceklerdir. 

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