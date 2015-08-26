'Başbuğ'un oğlu Tuğrul Türkeş, MHP'nin 'ahlaksız' dediği bakanlık teklifini kabul etti!

MHP'nin kurucu lideri "başbuğ" olarak anılan Alparslan Türkeş’in oğlu ve MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul etti. Partili milletvekillerine yapılacak teklifi "ahlaksız" olarak nitelendiren MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bakanlık teklifini kbul eden MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş istifa etmeli, istifa etmezse ihraç edilecek" dedi.

Seçim hükümetine bakanlık vermeyeceğini açıklayan MHP, partili milletvekillerine yapılacak davetleri, "ahlaksız teklif" olarak nitelendirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim hükümetine bakan vermeyeceği konusunda net açıklamalar yapmıştı. Dün yaptığı açıklamada, "Bizim partililerimiz değil, dava arkadaşlarımız var. Dava ne alınır ne satılır" diyen Bahçeli, "AKP ile HDP’nin hasreti sonunda bitecektir. Kandil dönmelileri, maskeli PKK’lılar yönetecektir. Artık PKK’nın hükümete girmesine sayılı günleri kalmıştır" demişti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Davutoğlu'nun seçim hükümeti için muhalefet partilerine ayrılan kontenjanlara önerdiği isimler belli olmadan önce yaptığı açıklamada, "ahlaksız" olarak nitelendirdiği teklife evet diyecek kimse olmadığını belirtmişti. Vural, partisinden 3 isme bakanlık teklifi götürülmesinin ardından bugün, Habertürk'ten Balçiçek İlter'e yaptığı açıklamalarda Davutoğlu'na hitaben, "Sen hangi hakla böyle bir kararı veriyorsun? Bize talimatı milletimiz verdi? Sen kendini ne zannediyorsun?" ifadelerini kullandı.

Tuğrul Türkeş kimdir?

Alparslan Türkeş’in oğlu MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu olan Yıldırım Tuğrul Türkeş, 1954'te İstanbul'da doğdu. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Türkeş, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. Ticaret Bakanlığında Basın Danışmanlığı, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akşam ve Son Havadis gazeteleri ile Yeni Harman haftalık dergisinde köşe yazarlığı yaptı. PETKİM AŞ ve TC Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Ataköy Otelcilik AŞ'de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Medikal, sigortacılık ve uydudan görüntüleme konuları ile faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yönetici ve ortaklık yaptı. Aydınlık Türkiye Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Davutoğlu, Türkeş'i aradı





Gelen olumlu yanıt üzerine Türkeş’i telefonla arayan Başbakan Davutoğlu, teşekkür etti. Davutoğlu, Türkeş’e telefonda yaptığı konuşmada “Teklifi kabul ettiğiniz için ve Anayasal bir talep olan yazıya bu şekilde yanıt verdiğiniz için ve gösterdiğiniz devlet adamlığı sebebi ile size ayrıca teşekkür ediyorum” sözleriyle hükümette yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu, Türkeş’le önümüzdeki günlerde bakanlar kurulu içerisinde kendisi ile ilgili nasıl bir görevlendirme yapılacağı hususunda bir araya gelecek.

Görevi belli oldu

Tuğrul Türkeş'e kabinede hangi koltuğun verileceği de belli oldu. Ankara kulislerine göre Türkeş, Başbakan Yardımcısı olacak.

Kardeşi AKP milletvekiliydi, 7 Haziran öncesi istifa etti

Alparslan Türkeş'in diğer oğlu AKP'den İstanbul Milletvekili olan Ahmet Kutalmış Türkeş, partisinden 7 Haziran Genel Seçimlerinden önce "Anayasadan 'Türk' adının çıkarılacağı, başkanlık sistemi adı altında 92 yıllık devletin bölünerek federasyon ve özerk alanlara dönüştürüleceği tuzağını fark ettiğini" belirterek istifa etmişti.