MHP yönetiminden bakanlık teklifini kabul eden Tuğrul Türkeş'e: İstifa et, yoksa ihraç edeceğiz!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükünmetindeki bakanlık teklifini kabul eden Tuğrul Türkeş'in istifa emesi gerektiğini, aksi takdirde ihraç edileceğini söyledi.
Tuğrul Türkeş'e istifa çağırısında bulunan Yalçın, Türkeş'in istifa mektubunu genel merkeze göndermesi gerektiğini, aksi takdirde partiden ihraç edileceğini söyledi. Bakanlık teklifini reddeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu'nun tavrının takdire şayan olduğunu belirten Yalçın, Türkeş'in ise kendilerini üzdüğünü belirtti.