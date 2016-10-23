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Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk 'yeniden yargılama' kararının ardından Türkiye'ye döndü

Galip Öztürk,"tasarlayarak öldürme" suçundan kesinleşen müebbet hapis cezası almıştı

23 Ekim 2016 04:55

Yaklaşık 2,5 yıldır Gürcistan'da yaşayan Galip Öztürk, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında kesinleşen müebbet hapis cezasıyla ilgili "yeniden yargılanmasına ve infazının durdurulmasına" hükmetmesinin ardından yurda döndü.

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan kesinleşen müebbet hapis cezasıyla ilgili İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin "yeniden yargılanmasına ve infazının durdurulmasına" hükmetmesinin ardından yurda döndü.

Yaklaşık 2,5 yıldır yaşadığı Gürcistan'dan dönen ve memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesinin Balahur köyüne gelen Öztürk, evinde merhum babası için mevlit okuttu. Çocuklara harçlık dağıtan Galip Öztürk, TFF 1. Lig'deki Samsunspor'un yarın sahasında Altınordu ile oynayacağı maçı izleyeceğini de söyleyen Öztürk, ardından da İstanbul'a döneceğini kaydetti.

 

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