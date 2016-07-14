Kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan Metro Turizm muavini, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muğla'dan İstanbul’a giden otobüste mastürbasyon yaparak üniversite öğrencisi genç kadına cinsel istismarda bulunan Metro Turizm muavini, 27 yaşındaki Gökhan G., 'cinsel saldırı' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlk ifadesinde "pet şişeden

su döküldüğünü" iddia etti

25 Mayıs'ta gerçekleşen skandal olayda Gökhan G.’nin spermleri koltukta uzanarak uyuyan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki C.D.D.’nin üzerine geldi. C.D.D.’nin şikayetçi olması üzerine Gökhan G. ilk ifadesinde pet şişeden su döküldüğünü iddia edince serbest bırakıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Gökhan G. hakkında 'hayasızca hareket' ve 'cinsel saldırı' suçundan soruşturma açıldı. Gökhan G. yaşanan olaydan 2 gün sonra tutuklandı.

1 Temmuz günü Gebze 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Gökhan G. üniversite öğrencisi kızı düşünerek mastürbasyon yapmadığını belirterek, "Benim hareketim müştekiye karşı değildir. Araç Yalova’dan Eskihisar feribotuna bindiğinde uyandım. Kaptana kahve almak üzere otobüsten inerek feribota çıktım. O arada feribotta aşırı dekolte giyinmiş bir bayan gördüm. Sabahın verdiği mahmurlukla tahrik oldum. Kaptanın kahvesini verdikten sonra feribottaki lavabolara baktım. Ama lavabolar doluydu. Otobüse geri döndüm. Otobüsün kontağı kapalı olduğundan iç ışıkları yanmıyordu ve karanlıktı. Otobüsün arka tarafına geçtim. Elime bir bardak almıştım. Burada mastürbasyon yaptım" dedi.

Bardağın içerisindeki spermlerin üniversite öğrencisi genç kızın üzerine döküldüğünü ileri süren Gökhan G., "Daha sonra buradan otobüsün önüne doğru ilerlerken otobüsün içerisinde bulunan çöpleri toplamaya başladım. Çöpleri toplayıp ilerlerken müştekinin uyuduğu bölüme geldim. Müşteki baş tarafı koridora doğru dönük ayakları cam tarafına doğru uyuyordu. Benim de elimde çöp olarak aldığım gazete parçaları, yarım dolu plastik su bardağı ve içimde spermlerim olan diğer bardak vardı. Müştekinin önündeki çöpleri almak için uzandığımda elimdeki bardaklar döküldü. Müşteki uyandı ve başımda beni görünce hafiften çığlık atarak bağırmaya başladı ve ’sen ne yapıyorsun?’ dedi. Ben de üzerine su döküldüğünü kızacak bir şey olmadığını söyledim. Ardından da ben oradan ayrıldım. Ben ilk etapta yalnızca suyun döküldüğünü zannettim. Daha sonra olay önce şoföre intikal etti. Bunun üzerine arabanın iç ışıklarını yaktık. Müşteki koltuktaki lekeleri gösterip ’muaviniz benim başımda mastürbasyon yaptı’ dedi. Olay daha sonra jandarmaya intikal etti" diyerek kendini savundu.

"Başıma gelen olayı ahmaklık

olarak değerlendiriyorum"

DHA'da yer alan habere göre, bugün Gebze 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Gökhan G. ile muavin hakkında şikayette bulunan Metro Turizm’in avukatı Burçin Başak katıldı.

Son beyanı sorulan Gökhan G. daha önce mahkemede verdiği ifadesini kabul ederek, pişman olduğunu ifade ederek, "Öncelikle müştekiyi bu duruma düşürdüğüm için pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum. Metro Turizm’e başlamadan önce 12 yıl kadar gece kulübü ve benzeri yerlerde garson olarak çalıştım. Herhangi bir kadın müşteriyi rahatsız ettiğime dair herhangi bir şikayet almadım. Mağdurun önünde arkasında, sağında ve solunda erkek ve bayan yolcular bulunmaktadır. Ben başıma gelen bu olayı bir ahmaklık ve şansızlık olarak değerlendiriyorum. Dolu bir otobüste böyle bir olayın gerçekleştirilemeyeceğinin mahkememizce dikkate alınmasını istiyorum. Açıkladığım ortamda bu şekilde bir eylemi gerçekleştirmem için kafamın yerinde olmaması gerekir. Benim de kız kardeşim ve bayan akrabalarım var. Bu şekilde bir olayı tasvip etmiyorum. Muavin olarak çalıştığım süre içinde zaman zaman otobüsün çok tenha olduğu durumlar söz konusu olmuştur. Yine benim bu şekilde art niyetim olsa yolcunun içeceğine bir şeyler katarak bu olayı yapma imkanım mevcuttur. O kadar kişi arasında bu şekilde bir olayı gerçekleştirilmesi mümkün değildir" dedi.

Cinsel saldırı suçundan ceza aldı

Mahkeme kararında, Gökhan G.’nin 'hayasızca hareket' suçundan beraatine karar verirken, gerekçesinde ise "Hayasızca hareket suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de sanığın suça konu davranışlarının yolcu otobüsündeki diğer yolcular ve mağdur tarafından görülmeyecek bir ortamda işlenilmiş bulunması ve sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığı gibi suçun unsurları da olmadığından beraatine" ifadelerine yer verildi.

Gökhan G. 'cinsel saldırı' suçundan ise ceza aldı. Kararda ise "Suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman, failin güttüğü amaç ve saiki, suçun gece vakti yolcu otobüsünde işlenilmiş bulunması, suçun mağdura karşı işleniş tarzı ve şekli, mağdur açasından doğan manevi sonuçların ağırlığı, mağdurun suç nedeniyle geçirdiği travmanın boyutu ve sanığın kastının yoğunluğu dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık söz konusu suçu beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan uyku halindeki mağdura karşı işlemiş bulunduğundan sanığa verilen cezada yasa gereği yarı ortamında artırım yapılmak suretiyle sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak sanığa verilen cezadan takdiren indirim yapılarak bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına" gerekçesine yer verildi.

"Karar yerinde"

Metro Turizm A.Ş. avukatı Burçin Başak adliyeden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Sanık cinsel saldırı suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Olayın biz de mağduru olmakla birlikte bu olayın asıl mağduru yolcumuzun mağduriyeti ve acıları bu yolla bir nebze de olsa dinecekse bizim için ne mutlu. Kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.