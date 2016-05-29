Metro Turizm'in muavininden skandal savunma: Mağduru hedef almadım, bir anlık cahillikti

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından tüm Türkiye'nin gündeminine oturan mastürbasyon skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'dan İstanbul'a giden Metro Turizm otobüsünde uyuyan kadın yolcuya cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dün tutuklanan muavinin, mahkemede verdiği ifadeler bugün ortaya çıktı. 27 yaşındaki muavin ifadesinde kadın yolcuyu hedef almadığını, bir anlık cahillikle böyle bir şey yaptığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ve kamuoyundan gelen tepkiler sonucu 2 gün sonra savcının itirazıyla yeniden gözaltına alınan muavin G.G., dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kocaeli T Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.

İfadesini değiştirdi

Jandarmadaki ilk ifadesinde cinsel taciz ve mastürbasyon iddialarını reddeden muavinin mahkemede verdiği ifadelere göre; G.G, 34-35 numaralı koltukların arkasında koridor boşluğunda bulunduğunu, C.D.’nin ise 34-35 numaralı koltukların üzerine uzanarak yattığını, koridor boşluğunda mastürbasyon yaparken spermlerinin C.D.’nin üzerine ve yüzüne geldiğini, ancak C.D.’nin cinsel organını görmediğini söyledi.

Üniversite öğrencisi C.D.’yi ilk kez yolculukta gördüğünü, C.D.’yi hedef alarak mastürbasyon yapmadığını ifade eden G. G., “Bir anlık cahillikle yaptım. Ancak, mağduru hedef alarak yapmadım. Ancak, böyle bir algı oluştu” diyerek kendini savundu.

Metro Turizm de şikayetçi oldu

Bu arada, Metro Turizm’in avukatının da adliyeye gelerek G.G. hakkında şikayetçi olduğu ve cezalandırılmasını istediği öğrenildi.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, olayı 'paralel yapı'ya bağlamıştı.