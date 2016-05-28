Metro Turizm'in patronu: Skandalın yankı bulmasının arkasındayım, beni sözlü taciz etmek ne kadar doğru?

Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Öztürk, otobüste yaşanan mastürbasyon skandalıyla ilgili olarak, "Kadın yönetim kurulu başkanı olarak böyle bir şeyi herhalde en son isteyecek bendim. Bir kadının yaşadığı olayın sonuna kadar yankı bulmasının arkasındayım. Bulması da gerekiyordu ama eleştirdiğim tek taraf, bir kadını savunurken başka bir kadını, yani beni sözlü taciz etmek ne kadar doğruydu acaba" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Öztürk, şirketinin Akdeniz Bölgesi Yatırımları Toplantısına katılmak için geldiği Antalya'da bir alışveriş merkezi önünde yenilenen otobüs filosunun tanıtım törenine katıldı. Törende, gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, son günlerde firmalarının üzücü bir olayla anıldığını anımsattı. Metro Turizm'deki taşıdığı kimlikten çıkıp bir kadın olarak neler hissettiğini paylaşmak istediğini ifade eden Öztürk, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu dile getirdi.

Bu durumun aslında toplumsal bir sorun olduğunu kaydeden Öztürk, "Bu Türkiye'de otobüste, minibüste, takside, sokakta, ana caddede, okulda, camide ve her yerde başınıza gelebilecek olan ve bu tehlikeyi hissettiğiniz bir durum. Kadın yönetim kurulu başkanı olarak böyle bir şeyi herhalde en son isteyecek bendim" dedi.

Olayın çok büyük yankı bulduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları söyledi:

"Bir kadının yaşadığı olayın sonuna kadar yankı bulmasının arkasındayım. Bulması da gerekiyordu ama eleştirdiğim tek taraf bir kadını savunurken başka bir kadını, yani beni sözlü taciz etmek ne kadar doğruydu acaba. Tepki olması gerektiğini düşünüyorum ama tepkinin bu olmaması, kuruma gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hep beraber kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakanlıklara da sesleniyorum. Bu konuda öncülük etmek için hazırım. Otobüsçülük sektörü, Türkiye kara yolu taşımacılığı sektörü eğitime en çok ihtiyaç duyan sektör. Burada biz bir sürü sektörün dışlamış olduğu insanları elimizdeki imkanlarla eğiterek bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Metro akademi olarak yapıyoruz bunu. Daha büyük çalışmalar yapacağız. Bundan dersimizi de aldık. Bu konuda destek bekliyoruz."

"Kaptanla da çalışmıyoruz"

Şirket olarak ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını vurgulayan Öztürk, "Bu şahıs kendi personelimiz değildi. Bireysel otobüsçümüzün seçtiği bir personel. Yaklaşık 6 aydır bizimle çalışıyordu. Bu süreçten sonra hem muavinin işine son verdik hem de otobüsümüzü listemizden düşürdük. Kaptanla da çalışmıyoruz" diye konuştu. Bir gazetecinin, "Bu olaydan sonra bilet satışlarınızda düşüş yaşandı mı?" şeklindeki sorusuna Öztürk, "Bilet satışlarımızda gözle görülür bir değişim yok." yanıtını verdi. Öztürk, 2016 yılında filolarına katacakları 100 otobüs ile yeni istihdam sağlayacaklarını, 2017 yılının şirketlerinin 25'inci yılı olacağını ve bu yılı "eğitim ve kalite" yılı olarak düşündüklerini dile getirdi. Törende, Metro Turizm'in filosuna kattığı yeni otobüsler tanıtıldı.

Ne olmuştu?

Muğla-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e bağlı bir otobüste, bir muavinin üniversite öğrencisi genç kıza yönelik cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülmüştü. Olayın jandarmaya bildirildiği, muavinin Eskihisar Jandarma Karakolu'nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Muavin serbest kalmasının ardından cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine yeniden mahkemeye çıkartılmış ve tutuklanmıştı.