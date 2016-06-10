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Kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan Metro muavini: Feribotta mini etekli kadın görüp tahrik oldum!

Muavinin 13 yıl hapsi isteniyor

10 Haziran 2016 17:43

Muğla’dan İstanbul’a giden otobüste mastürbasyon yaparak üniversite öğrencisi genç kıza cinsel istismarda bulunan Metro muavini Gökhan G. hakkında dava açıldı. İddianamede ’hayasızca hareket’ suçundan 1 yıla, ’cinsel saldırı’ suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan G. ifadesinde, feribotta gördüğü mini etekli bir kadından tahrik olarak mastürbasyon yaptığını söyledi.

Muğla’dan İstanbul’a seyahat eden üniversite öğrencisi C. D. D.’nin (20) otobüste uyuduğu esnada, cinsel saldırıda bulunan Gökhan G. olayın yaşandığı 25 Mayıs’tan iki gün sonra tutuklanmıştı. Genç kadının şikâyeti sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Gebze Cumhuriyet Savcısı Serkan Noğay, iddianamesini mahkemeye sundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) haberine göre, Gebze Cumhuriyet Savcısı Serkan Noğay, tutuklu sanık Gökhan G. hakkında, cinsel saldırı suçlamasıyla 12 yıla, ’hayasızca hareket’ suçlamasıyla da 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Gökhan G.’nin yargılanmasına Gebze 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

 

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