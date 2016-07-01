Metro turizm muavininden yine skandal savunma: Feribottaki tuvaletler dolu olduğu için…

Metro Turizm’in Muğla’dan İstanbul'a giden otobüste mastürbasyon yaparak üniversite öğrencisi genç kıza cinsel istismarda bulunan muavin 27 yaşındaki Gökhan G. yine skandal bir savunma yaptı. Gökhan G., feribotta dekolte giyen bir kadını görerek tahrik olduğunu, feribottaki tuvaletlerin dolu olması nedeniyle otobüste mastürbasyon yaptığını bardaktaki spermlerinin koltuktaki kızın üzerine döküldüğünü ileri sürdü.

Ne olmuştu?

25 Mayıs günü meydana gelen olayda, Muğla'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, feribotla Yalova'dan Eskihisar'a geçerken, otobüste görevli Gökhan G. mastürbasyon yaparken, koltuğa uzanarak uyuyan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki C.D.D.'nin üzerine spermler geldi. C.D.D. şikayetçi olurken, ilk ifadesinde Gökhan G. pet şişeden su döküldüğünü iddia etti. Gökhan G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Gökhan G., 2 gün sonra tutuklandı.

12 yıla kadar hapis istemi

Gökhan G. hakkında 'hayasızca hareket' suçundan 1 yıla, 'cinsel saldırı' suçundan da 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün, Gebze 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Gökhan G., Metro Turizm'in avukatı Aslı Çokgüler katıldı. C.D.D. ise Adana'da ifade verdi.

“Sabahın verdiği mahmurlukla tahrik oldum”

Mahkemede kendini savunan Gökhan G., "Öncelikle benim hareketim müştekiye karşı değildir. Metro Turizm’e ait araçta muavin olarak çalışıyordum. Araç Yalova'dan Eskihisar feribotuna bindiğinde uyandım. Kaptana kahve almak üzere otobüsten inerek feribota çıktım. O arada feribotta aşırı dekolte giyinmiş bir bayan gördüm. Sabahın verdiği mahmurlukla tahrik oldum. Kaptanın kahvesini verdikten sonra feribottaki lavabolara baktım. Ama lavabolar doluydu. Otobüse geri döndüm. Otobüsün kontağı kapalı olduğundan iç ışıkları yanmıyordu ve karanlıktı. Otobüsün arka tarafına geçtim. Elime bir bardak almıştım. Burada mastürbasyon yaptım" dedi.

Gökhan G. bardağın içerisindeki spermlerin üniversite öğrencisi genç kızın üzerine döküldüğünü ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Daha sonra buradan otobüsün önüne doğru ilerlerken otobüsün içerisinde bulunan çöpleri toplamaya başladım. Önce bir servis masasından yarım dolu olan plastik su bardağı ve gazeteyi aldım. Bu şekilde çöpleri toplayıp ilerlerken müştekinin uyuduğu bölüme geldim. Müşteki baş tarafı koridora doğru dönük ayakları cam tarafına doğru uyuyordu. Benim de elimde çöp olarak aldığım gazete parçaları, yarım dolu plastik su bardağı ve içinde spermlerim olan diğer bardak vardı. Müştekinin önündeki çöpleri almak için uzandığımda elimdeki bardaklar döküldü. Müşteki uyandı ve başımda beni görünce hafiften çığlık atarak bağırmaya başladı ve 'sen ne yapıyorsun?' dedi.

“Sadece suyun döküldüğünü sandım”

Ben de üzerine su döküldüğünü kızacak bir şey olmadığını söyledim. Ardından da ben oradan ayrıldım. Ben ilk etapta yalnızca suyun döküldüğünü zannettim. Daha sonra olay önce şoföre intikal etti. Bunun üzerine arabanın iç ışıklarını yaktık. Müşteki koltuktaki lekeleri gösterip 'muavininiz benim başımda mastürbasyon yaptı' dedi. Olay daha sonra jandarmaya intikal etti."

Gökhan G. 1 yıldır çalıştığı firmada hakkında herhangi bir şikayet olmadığını söyleyerek, "Ben bu olaydan önce bir yıla yakın Metro firmasında çalıştım. Hakkımda bir tane şikayet olmamıştır. Müştekinin arkasında, önünde ve yan tarafında erkek şahıslar oturmaktaydı. Ben müştekinin benimle ilgili ifadelerini kabul etmiyorum. Müşteki otobüse valizini verdiğinden itibaren olumsuz hiçbir davranışım olmamıştır" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Duruşmaya katılan Metro Turizm'in avukatı Aslı Çokgüler ise, "Mahkemeye katılma dilekçemizi tekrar ediyoruz. Sanık olayın gerçekleştiği tarihte şirketimizin çalışanıydı. Ne feribotta gördüğü bayan, ne de sabah uyanmış olmanın verdiği etki böyle bir hareketi müsamaha göstermez. Şirketimiz sanığın eylemi nedeniyle mağdur kadar olmasa da zarar görmüştür. Davaya katılmak istiyoruz" dedi. Metro Turizm'in davaya katılma talebi kabul edilirken, duruşma tanıkların dinlenmesi karar verilerek duruşma ertelendi.