Kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan Metro Turizm muavinine dava açıldı

Metro Turizm otobüsünde, yolcu C.D.D.'nin uyuduğu sırada mastürbasyon yaparak, yüzüne boşalan muavin Gökhan G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dava Gebze Asliye Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Tutuklu bulunan G.'nin önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.
Muğla’dan İstanbul’a seyahat eden üniversite öğrencisi C. D. D.’nin (20) otobüste uyuduğu esnada, mastürbasyon yaparak yüzüne boşalan Gökhan G. olayın yaşandığı 25 Mayıs’tan iki gün sonra tutuklanmıştı.
hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; genç kızın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Gebze Cumhuriyet Savcısı Serkan Noğay, iddianamesini mahkemeye sundu.
30 Mayıs tarihli iddianame Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkemenin, ilk duruşma için gün vermesi bekleniyor.