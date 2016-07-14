Metro Turizm şoförü direksiyonu seyir halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı!

Metro Turizm şoförü ‘acelesi olduğu’ gerekçesiyle trafikte seyir halinde motosiklet sürücüsünün hayatını tehlikeye attı. Sosyal medyada çok tartışılan anlar, orta şeritte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsünden biri tarafından kask kamerası ile kayıt altına alındı. Metro Turizm'e ait bir otobüs orta şeritten sol şeride geçmek istiyor, fakat sol şeritte hızla hareket halinde olan bir başka aracı görünce trafikteki önemli bir kuralı ihlal etme pahasına motosiklet sürücüsünü geçmeye çalışıyor. Metro Turizm otobüsü sol şeride girmek için orta şeritteki motosikleti önce sağdan solluyor, ardından motor sürücüsünün hayatını riske atacak şekilde direksiyonu üzerine kırıyor.

Buna tepki olarak hızlanarak sol şeride aniden dalan otobüsün önüne geçen motosiklet sürücüsü otobüsün yavaşlamasına neden olarak tepkisini gösteriyor. Aradaki gerginlik artınca her iki sürücü ve kask kamerası olan öteki motosiklet sürücüsü sağ şeride çekiyorlar, bu esnada Metro Turizm şoförünün motosiklet sürücüsü ile tartışmak için sağ şeritte aracı durdurduğu ve otobanda sağ şeridi ihlal edecek şekilde bekleme yaparak bir başka kuralı daha hiçe saydığı görülüyor.