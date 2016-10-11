Müebbet hapse çarptırılan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün infazı durduruldu!

Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk hakkında mahkemeden karar çıktı. Öztürk, avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı başvuruda infazın durdurulması istedi.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göreMahkeme, infazın durdurulması kararı ile birlikte yargılamanın yenilenmesi kararı verdi. Öztürk, hakkındaki, müebbet hapis cezasının iki yıl önce Yargıtay'da kesinleşmesi sonrası Galip Öztürk yurtdışına çıkmıştı. Metro Turizm’in patronu, Kuvvet Köseoğlu'nun 1996 yılında Beyoğlu'nda öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanmıştı

Kararı Yargıtay da onadı

Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Öztürk hakkında 4 yıl önce müebbet hapis cezası verdi. Bu kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2014 yılında onadı.

Öztürk, geçtiğimiz günlerde, avukatı aracılığı ile İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme, infazın durdurulması talepli başvuruyu geri çevirdi.

Öztürk'ün avukatı son olarak İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

İnfazın durdurulması kararı çıktı

Mahkeme, Öztürk'ün avukatının yaptığı itirazına ilişkin kararı bugün verdi. Kararda, 'yargılamanın yenilenmesi' ile birlikte, 'müebbet hapis cezası ile ilgili infazın durdurulması'na yer verildi.

Kararda, Öztürk'ün, daha önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne yaptığı mali desteği çekmesi nedeni ile ‘FETÖ'nün kendisine hedefe koyduğuna yer verildi.

Öztürk adına verilen dilekçede, ‘FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki üyelerince Öztürk'ün kurmaca delillerle mahkûm edildiğine yer verildi. Bu savunma kararda da yer aldı.

Mahkeme kararında, bu iddiaları destekleyecek delilerin de sunulduğuna işaret edildi.