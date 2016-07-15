T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir Metro Turizm vakası daha; uyuyan yolcunun fotoğrafını çekip, paylaştı!

Metro Turizm muavini olduğu belirtilen Emre Uzun isimli kişi, kadın yolcunun fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı

15 Temmuz 2016 20:21

Daha önce kadın yolcusuna cinsel saldırıda bulunan bir muavinin 6 yıl hapisle cezalandırıldığı Metro Turizm'de bu kez başka bir muavin skandalıyla sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Emre Uzun isimli Metro Turizm muavini, bir kadın yolcu uyuduğu sırada, fotoğrafını çekti ve kişisel Facebook sayfasında paylaştı.

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Facebook sayfasını kapatan Emre Uzun, paylaşımda bulunan kişiye "Ama siz bu şekilde devam edersiniz, sizde bu spikülasyona ait olursanız ben size dava açacağı sanal suç duyurusunda bulunacağım çünkü ortadaki yanlış anlaşılmayı büyütüp milletin beynini yıkıyorsunuz" şeklinde bir mesaj attı.

Metro Turizm, çalışanı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

T24'ün notu: Metro Turizm çalışanının yazdığı mesajdaki yazım hataları, olduğu gibi bırakılmıştır.

ETİKETLER

metro turizmyolcufotoğrafemre uzun

İlgili Haberler

Otobüste yolcunun yanında mastürbasyon yapıp yüzüne boşalan Metro Turizm muavini: Şeytana uydum

İstanbul'da yaşayan G.G ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı

Kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan Metro Turizm muavini, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Metro Turizm: Kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz

Kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan Metro Turizm muavini: Art niyetim olsa içeceğine ilaç atardım!

"Pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum"

Metro Turizm şoförü direksiyonu seyir halindeki motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı!

Video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24