Bir Metro Turizm vakası daha; uyuyan yolcunun fotoğrafını çekip, paylaştı!

Daha önce kadın yolcusuna cinsel saldırıda bulunan bir muavinin 6 yıl hapisle cezalandırıldığı Metro Turizm'de bu kez başka bir muavin skandalıyla sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Emre Uzun isimli Metro Turizm muavini, bir kadın yolcu uyuduğu sırada, fotoğrafını çekti ve kişisel Facebook sayfasında paylaştı.

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Facebook sayfasını kapatan Emre Uzun, paylaşımda bulunan kişiye "Ama siz bu şekilde devam edersiniz, sizde bu spikülasyona ait olursanız ben size dava açacağı sanal suç duyurusunda bulunacağım çünkü ortadaki yanlış anlaşılmayı büyütüp milletin beynini yıkıyorsunuz" şeklinde bir mesaj attı.

Metro Turizm, çalışanı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

T24'ün notu: Metro Turizm çalışanının yazdığı mesajdaki yazım hataları, olduğu gibi bırakılmıştır.