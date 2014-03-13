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Mersin'de 'Berkin Elvan' eyleminde gözaltına alınan 42 kişi serbest

Gezi eylemleri sırasında polis tarafından atılan gaz fişeği sonucu yaralanan ve önceki gün hayatını kaybeden Berkin Elvan için Mersin'de yapılan protestoda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

13 Mart 2014 14:31

Hikmet Durgun/ MERSİN

Gezi eylemleri sırasında İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeği sonucu yaralanan 269 gün yoğun bakımda kalan ve önceki gün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan için Mersin’de yapılan protesto gösterisinde gözaltına alınan 42 kişi serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Pozcu GMK Bulvarı üzerinde Berkin Evlan'ın ölümünü protesto etmek için eylem yapılan protesto gösterisine polisin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 42 kişi Emniyette ifadeleri alındıktan sonra dün gece geç saatlerinde savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

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