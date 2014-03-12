Türkiye genelinde Berkin Elvan için düzenlenen eylemlere polis müdahalesi

Gezi Parkı sürecinde Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı biber gazı bombasının kapsülüyle başından yaralandıktan 269 gün sonra hayatını kaybeden ve bugün toprağa verilen Berkin Elvan için Türkiye çapında anma ve protesto eylemleri düzenleniyor.

İzmir ve Ankara’da sabah saatlerinden itibaren başlayan eylemlerde polisin sert müdahalesi oldu. Ankara Valiliği 73 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Eskişehir, Hatay, Adana, Kocaeli, Mersin’de de eylemler devam ediyor.

Türkiye genelinde Berkin Elvan için düzenlenen eylemlerde yaşananlar şöyle:

Ankara

Polis Tuzluçayır'daki göstericilere müdahale etti. Gösterilerde 2 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Polis göstericilerin Kızılay'da toplanmasına izin vermiyor. Ancak, Tuzluçayır, Dikmen ve İncirli'de kalabalığın Kızılay'a yürümek için toplandığı belirtildi.

Polis, bölgede Kızılay etrafında çok sıkı güvenlik önlemleri aldı. Polis, helikopteri de eylemi havadan takip ediyor.

Ankara Valiliği, Berkin Elvan’ın ölümü üzerine yapılan gösterilerde "çevreye ve kamu araçlarına zarar verdikleri" gerekçesi ile 73 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Üniversitesi'nde 'Berkin Elvan' eylemine polis müdahalesi

Cebeci Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciler, hayatını kaybeden Berkin Elvan için eylem yaptı. Grup caddeye inerek yolu trafiğe kapattı. Yolu kapatan gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sonrası okul içine kaçan eylemciler ile polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Avukatlar ekmek ve Berkin fotoğrafıyla yürüdü

Ankara Barosu avukatları da cübbelerini giyip, ellerinde ekmek ve Berkin'in fotoğraflarıyla Adliye'den Kızılay'a kadar yürüdü.

Ankara Güven Park'ta ise 15 yaşındaki Berkin Elvan'ı anmak için Ankara Kızılay'daki Güven Park'ta yaklaşık 1500 kişi toplandı. Ankara Barosu'na kayıtlı bir grup avukat ise, cübbeleri üzerlerinde ellerinde ekmeklerle Güven Parka geldi ve eylemcilere destek verdi. Burada toplanan eylemciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve polis aleyhine çeşitli sloganlar attılar ve dövizler taşıdılar. Anma eylemine katılan bir gurup ise, kavşaktan geçmekte olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kanalizasyon aracına tekmeler savurdu. Sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Güven Park yakınlarında üniformalı polis ekipleri bulunmazken, TOMA'lar ise Atatürk Bulvarı üzerinde hazır bekletiliyordu. Polis Ankara Kızılay'daki Güven Park'ta toplanana kalabalığa polis müdahale ediyor.

İzmir'de Berkin Elvan eylemine tazyikli su



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre ise İzmir'de, Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul'da başına biber gazı kapsülünün isabet etmesiyle yaralanıp, 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümünün ardından bugün de süren protesto eylemlerine polis su sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından tekrar toplanan yaklaşık 2 bin kişi Valilik önünde eylemini sürdürüyor

Bugün öğle saatlerinde, KESK ve DİSK, Tüm Yerel Sen başta olmak üzere, sendika, meslek odası, bazı siyasi partiler ve derneklerin üyeleri Konak Meydanı'nda toplanmaya başladı. DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde, KESK ve diğer kuruluşların üyeleri ise eski Sümerbank binanı önünde toplandı.

İzmir'de Berkin eylemine polis müdahalesi

DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, topluluğa yönelik olarak basın açıklaması yapmaya başladı. Sarı, Berkin Elvan'ın ölümüne neden olanların bulunup cezalandırılmasını istedi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yan tarafta, Belediye'nin TOMA'lara su vermeyeceği yolundaki açıklaları üzerine yöneltilen soruları yanlamaya başladı.

Bu sırada, eski Sümerbank binası önünde toplananlar, buradan yürüyüp, Belediye önündeki grupla birleşerek İzmir Valiliği önüne gitmek istedi. Ancak polis buna izin vermedi. Bunun üzerine, önlem olarak bekletilen TOMA'lardan birinin üzerine bir eylemci çıktı. Ardından Sümerbank önündeki gruptakileri TOMA'dan su sıkılmaya başlandı. Üzerine çıktığı TOMA'dan, suyu çevik kuvvet ekiplerine doğru yönlendirmek isteyen eylemci, plastik mermi ile bacağından vuruldu. Eyleme katılanlar, müdahalede bulunulması üzerine yerden söktükleri kaldırım taşları ve ellerindeki şişeleri polis araçlarına fırlattı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, TMMOB İzmir Dönem Sözcüsü Ferdan Çiftçi, araya girip, eyleme katılanlardan ve polisten sağduyulu davranmalarını istedi. Bu girişimin ardından birleşen gruplar İzmir Valiliği önüne geldi. Polis Valilik önünde güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 2 bin kişilik topluluğun eylemi sürüyor.

Eskişehir

Eskişehir’de eylemciler Yunusemre Caddesi’nde toplandı. Polis plastik mermi, gaz, tazyikli su, ses bombası ile müdahale etti. Eylemciler dağılmazken, kafasından plastik mermi ile vurulan bir üniversiteli hastaneye kaldırıldı.

Adana

Sabah saatlerinde Adana Çukurova Üniversitesi öğrencileri R derslikleri önünde Berkin Elvan’ı ve Gezi direnişinde hayatını kaybedenleri andı. “Berkin yoksa, ders de yok” diyerek boykota başlayan öğrenciler, kampüs girişine kadar yürüyerek burada oturma eylemi yaptı. Öğrenciler kampüsün dışına çıkar çıkmaz bir akrep ve bir otobüs çevik kuvvet 50 metre ilerde barikat kurdu. Öğrenciler ise kampüs içerisindeki yürüyüşlerine devam etti.

Saat 18’de Berkin Elvan’ın polis tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla Atatürk Parkı’nda toplanan grubun yürüşe geçmesiyle beraber polis müdahale etti. 40’a yakın kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Dört yol ağzındaki seçim bürosu eylemciler tarafından taşlandı. Polisin Atatürk Caddesi’nde plastik mermi kullandığı kaydedildi.

Roboski’de meşaleli yürüyüş

Roboski’de Berkin Elvan için meşaleli yürüyüş yapıldı. Roboski katliamında ölen kişilerin yakınları da yürüyüşe destek verdi.

Antakya

Antakya Nimet Fahri Öksüz Lisesi’nin müdürü ve öğretmenleri öğrencilerin Berkin için eylem yapmasına izin vermedi. Bunu duyan diğer okullardan liseliler arkadaşlarının yanına gitti. Liseliler okul önüne çıkıp basın açıklaması yaptı.

Armutlu BP önüne yürüyen Antakya halkına polis müdahalesi yaşandı, eylemciler barikatlar kurmaya başladı. Bir kişinin plastik mermi ile gözünden yaralandığı bildirildi.

Kocaeli

AKP binası önünde eylem yapan gruba polis boyalı su ile müdahale etti. Müdahalenin ardından dağılan eylemciler Yahyakaptan’da toparlanmaya çalışıyor. En az iki kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Mersin

Mersin’de Berkin Elvan için yapılan protesto gösterisinde olaylar çıktı. Polis AKP Binasına yürümek isteyen eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Berkin Evlan'ın ölümünü protesto etmek için akşam saatlerinde Berkin Elvan resimleriyle ve “Hükümet İstifa ”pankartıyla Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi önünde toplanan çok sayıda kişi buradan Ak Parti Yenişehir İlçe binasına doğru yürüdü. Tulumba köprüsü kesimine ulaşan eylemci grubun önü parti binasına yaklaşık 200 metre kala Çevik Kuvvet polisi, panzer ve TOMA'lar tarafından kesildi. Grup burada Ak Parti binası önünde bekleyen polisin üzerine taş, yumurta ve havai fişeklerler atınca polis de eylemcilere gaz bombalarıyla ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı eylemciler çöp koyteynerlerini yola dökerek yolu trafiğe kapatırken, AKP Adaylarının afiş ve bilboardları tahrip edildi. Başbakan Erdoğan’ın Mersin’e gelişiyle ilgili davet duyuru panoları söküldü ve barikat olarak kullanıldı. Bazı eylemciler de bazı bilboardların üzerine,” Katil AKP” yazısı yazdı. Olaylar halen devam ederken, Halk Bankası ile Ak Partinin tüm seçim bürolarında polis yoğun güvenlik önlemi alıyor.

Mersin’de Berkin Elvan için yapılan protesto gösterisinde polis göstericilere müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldı.

Berkin Evlan'ın ölümünü protesto etmek için eylem yapan göstericilere polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından etkilenen göstericiler bir kafeye sığındı. Göstericilerin kafeye sığındığını gören polis kafeyi basarak göstericileri gözaltına aldı. Kafede oturanlarda biber gazından etkilenirken, kafede oturan bir çocuğun biber gazından dolayı zor anlar yaşadığı görüldü. Çocuk annesi tarafından kafede güçlükle çıkarıldı.