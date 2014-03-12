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On binler Berkin Elvan'ı karanfillerle uğurladı

Gezi Parkı eylemleri sırasında başından gaz kapsülüyle vurulmasının ardından sürdürdüğü yaşam mücadelesini 9 ay sonra kaybeden Berkin Elvan, son yolculuğuna uğurlandı

12 Mart 2014 12:54

Gezi Parkı eylemlerinde yaralanan ve 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan, bugün toprağa verilecek. Berkin için İstanbul Okmeydanı Cemevi'nde bir tören düzenlendi. Okmeydanı’nda düzenlenen törenin ardından Berkin’in naaşı, binlerce kişinin eşliğinde Feriköy Mezarlığı’na karanfillerle uğurlandı. On binlerce kişinin katıldığı tören Türkiye'deki en kalabalık  cenaze törenlerinden biri oldu.

Okmeydanı'nda yaşananlar...

17:00
Saat 17.00 itibariyle Halaskargazi Caddesi’nde 50 bin kişi bekliyor.  5 bin kişilik bir grup mezarlığa gitmek için ayrıldı. Ayrıca Okmeydanı’ndan gelen 10 bin kişilik ayrı bir grup var.  Kalabalık arasında üniformaları ve okul çantalarıyla gelen ilköğretim öğrencisi çocuklar bulunuyor. Taksim Platformu Taksim’e gitme çağrısı yapıyor. Polis, Harbiye çıkışı ve Ergenekon Caddesi girişine barikat kurdu.

16:40
Berkin Elvan'ın cenazesi için yola çıkan kortejin ön kısmı Feriköy Mezarlığı'na ulaştı.

16:20
Okmeydanı ve Şişli'de toplanan on binler cami çevresinde buluştu, büyük izdiham var. Kitle durdu kıpırdayamıyor, sloganlar atılıyor.

16:10
Engelli vatandaşlar da Berkin'i son yolculuğuna uğurlamak için cenaze töreninde.

14:20
E5 boyunca Okmeydanı'ndan yürüyen on binler Şişli Meydanı girişini hınca hınç dolduran onbinlerle buluşmak üzere... Yürüyüşte ön sırada vekiller de var, AK Parti ilçe binası önünde kısa bir gerginlik yaşandı.

13:40
Berkin Elvan'ın cenazesi Şişli'ye doğru götürülüyor. Şişli'de önlem alan polis, Abide-i Hürriyet Caddesi'nin girişini bariyerle kapattı. Çevik kuvvet polisi de barikatın arkasında bekleyişini sürdürüyor. Ayrıca yürüyüş nedeniyle E-5 karayolunda trafik durdu.

12:45
Okmeydanı Cemevi'ndeki tören sona erdi. Berkin'in cenazesi helallik için evine götürülüyor. Oradan da büyük bir kortej eşliğinde Şişli üzerinden Feriköy Mezarlığı'na götürülecek.

12:40
Oğlunun tabutu başında babası Sami Elvan "Berkin'i artık sonsuzluğa uğurladık. Berkin'im gitti ama milyonlarca Berkin'im var artık" dedi.

12:40
Cenaze töreni başladı. Berkin'in tabutu getirildi. Hakka yürüme erkanında sessiz olun çağrısı yapan Dede, Berkin'in cenaze namazını kıldırıyor. Canlar ölesi değil diyen dede dualar okuyor.

12:35
Berkin'in yakınları Cemevinde bulunan naaşını son kez görmek için gasilhaneye girdi. Arkalarından sedye ve doktor istendi.

12:20
Cemevi önünde toplanan binlerce kişi 'Berkin Elvan Ölümsüzdür' sloganı atıyor.

12:15
Okmeydanı'nda yüzlerce kişi, Berkin Elvan için tören yapılan Okmeydanı Cemevi'ne doğru yürüyor. Metrobüs duraklarında büyük kalabalık var.

 

Acılı anneler birbirlerine sarılıp ağladı

 

Ankara'da Gezi eylemleri sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ölen Ethem Sarısülük'ün ailesi geldiğinde alkış ve sloganlarla karşılandı. Ethem'in annesi, Berkin'in annesi Gülsüm Elvan'a sarılıp ağladı.

 

Vurulduğu yere çiçekleer atıldı

 

Berkin'in karanfillerle örtülen tabutu, cemevindeki törenin ardından helallik almak için evine getirildi. Dua okunmasından ardından helallik alındı. Bu sırada kalabalık grup, Berkin'in tabutunun üzerine çiçekler attı.

Berkin Elvan'ın tabutunu omuzlara alan kalabalık, 15 yaşındaki gencin vurulduğu noktaya kadar yürüdü.

Berkin'i uğurlamaya gelenler, sloganlar eşliğinde ellerindeki çiçekleri vurulduğu yere bıraktı.

 

Kilometrece uzunlukta kortej

 

Kalabalık grup, daha sonra Feriköy Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçti. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk, ağır ağır yürüyerek Şişli'ye ulaştı.

 

Cadde trafiğe kapatıldı

 

Bu arada, kortejin yürüyüşü nedeniyle Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

Korteje, CHP, HDP ve ÖDP'nin de aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ile sendika ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Kortejin yürüyüşü sırasında bazı otomobillerin korna çalarak destek verdiği görüldü.

 

Metrobüs durağında eylem

 

Bu arada, bir grup üniversite öğrencisi Okmeydanı’ndaki metrobüs durağında eylem yaptı. “Berkin Elvan ölümsüzdür" pankartı açan grup, çeşitli sloganlar attı.

Öte yandan, cemevindeki tören sırasında Okmeydanı esnafı kepenk kapatırken; alana giriş ve çıkışların yapıldığı yollar, barikatlarla kapatıldı.

 

CHP ve BDP'li vekiller cemevindeydi

 

Sarıgül'ün ardından CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Erdoğan Toprak, İhsan Özkes, Süleyman Çelebi, Akif Hamzaçebi, Musa Çam, Sedef Küçük, umut Oran, Süheyl Batum, Müslüm Sarı, Aykut Erdoğdu, HDP ve BDP'den Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Levent Tüzel Cemevindeydi.

 

Kılıçdaroğlu çelenk gönderdi

 

Cemevine ilk çelenk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi, alkışlandı. Ankara'da Gezi eylemleri sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ölen Ethem Sarısülük'ün ailesi geldiğinde alkış ve sloganlarla karşılandı. 

 

İTÜ'de 'ses çıkarma' eylemi

 

İstanbul Teknik Üniversitesi( İTÜ) öğrencileri, Berkin Elvan için üniversitenin yemekhanesinde 'ses çıkarma' eylemi gerçekleştirdi. Ders yoğunluğundan bazı öğrencilerin arkadaşlarının Berkin Elvan'ın bugünkü cenazesine katılamayacakları söyleyen grup sözcüsü bunun için yemekhanede 1 dakikalık 'ses çıkarma' eylemi yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine yemekhanede bulunan öğrenciler ellerindeki bardak, çatal ve kaşıkları yemekhanedeki masalara 1 dakika vurarak eylemlerini gerçekleştirdi.

 

G.Saray'dan Berkin Elvan kararı

 

Sarı-kırmızılı kulüp, Berkin Elvan'ın cenazesi nedeniyle Divan toplantısını ertelerken, Elvan'ın cenazesine çelenk gönderdi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında başına biber gazı kapsülü isabet edip 296 gün hayat mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın cenazesi nedeniyle Galatasaray Kulübü, bugün yapılacağı duyurulan Olağan Divan Kurulu toplantısının tarihini değiştirdi.

 

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