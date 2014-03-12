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Politika

Ahmet Davutoğlu: Berkin iç meselemizdir, BM'de konuşulmaz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi temaslarında Berkin Elvan'ın ölümünün gündeme gelmediğini bunun bir iç mesele olduğunu dile getirdi

12 Mart 2014 11:48

New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ile Ukrayna, Suriye ve Kıbrıs'ı görüşen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, çıkışta gazetecilerin "Berkin Elvan'ın ölümü gündeme geldi mi?" sorusuna, "Söz konusu değil. Böyle bir konu gündeme gelmez. Bu, Türkiye içinde bir olaydır. Kendi içimizde konuşacağımız bir meseledir" diye yanıt verdi.

Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylığı konusunda temaslarda bulunmak üzere dün New York’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban ile yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptı. Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre Davutoğlu, Berkin Elvan’ın ölümü ile ilgili de şunları söyledi:

“Ben bu vefat dolayısıyla üzüntülerimi ifade etmek isterim ve başsağlığı diliyorum.Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için kıymetlidir. Böyle bir kayıp hepimizi üzmüştür. Ailesine de taziyelerimi iletiyorum. Ümit ederiz bu tip olaylar bundan sonra cereyan etmez. Ancak, bu kayıptan hareketle kamu düzenini bozacak şekilde bir tavır alınmaması önemlidir. Biz vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü tedbiri alma sorumluluğu hissederiz. Ama bu Türkiye içinde bir olaydır. Türkiye’de kendi içimizde konuşacağımız bir meseledir. Bu BM genel sekreterini ilgilendiren bir konu değil. Bu konu hiç açılmadı.”

Davutoğlu, BM temasları kapsamında ayrıca Genel Kurul Başkanı John Ashe’le de görüştü. Suriye, Ukrayna ve Kıbrıs’taki son gelişmeleri ele alan Davutoğlu bugün Türkiye’ye dönecek.

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