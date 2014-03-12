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Avrupa da Berkin'i unutmadı

Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'taki Türkiye oturumuna Berkin Elvan'ın vefatı damga vurdu

12 Mart 2014 08:12

Berkin Elvan'ın ölümü Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye oturumunda da gündeme geldi. Başta komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Füle olmak üzere birçok parlamenter Berkin için başsağlığında bulundu.

Başta, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle olmak üzere çok sayıda parlamenter Berkin'in ailesine başsağlığı mesajları gönderdi.

Stefan Füle, "Berkin için çok üzgünüm. Türk halkının demokrasi talebini görüyorum. Bu talep benim çalışmalarımda hep rehberim olacak" dedi

Toplantıda, bugün oylamaya sunulacak olan 2013 yılı Türkiye ilerleme raporu da tartışıldı.

Stefan Füle, Türkiye'de reformların önünün açılması için 23. faslın açılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Hollandalı Parlamenter Ria Oomen-Ruijten ise "Türkiye'de tarafsız bir yargıya ve kuvvetler ayrılığına ihtiyaç var. İfade hürriyetinin kesinlikle kısıtlanmaması gerekiyor" diye konuştu.

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