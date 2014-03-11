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Sivil toplum kuruluşlarından Berkin Elvan mesajları

Berkin Elvan'ın sabah saatlerinde hayatını kaybetmesi üzerine sivil toplum kuruluşlarından (STK) açıklamalar geldi

11 Mart 2014 20:32

Sivil toplum kuruluşları Berkin Elvan'ın ölümünden sonra, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı protestoları sırasındaki polis şiddetine tepkiler üzerine yaptığı "Emri ben verdim" açıklamasına gönderme yaptılar. Sivil toplum kuruluşları yaptıkları açıklamalarda "Berkin'i ve  kaybettiğimiz diğer gençlerimizin ölümüne sebep olan polisleri koruyarak 'emri ben verdim' diyenleri unutmayacağız" ifadesi kullanıldı.
Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, hükümeti istifaya çağırıp Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yargılanması gerektiğine vurgu yaptı. 
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nden gelen açıklamada ise "Gezi direnişinde kaybettiğimiz diğer canlar gibi Berkin Elvan’da zalimlerin zulmü sonucunda hayatını kaybetti. Evlatlarımızın katilleri Devletin ta kendisidir. Evlatlarımızın katilleri talimatı ben verdim diyenlerdir. Tüm halkımızın başı sağ, mücadelesi daim olsun. Berkin Elvan canımızın yolu ışık devri daim ruhu revan olsun." denildi. 
Mülkiyeler Birliği'nden gelen açıklamada ise, "Berkin Elvan’ı, hesap vermeyeceğini bilmenin pervasızlığıyla katleden elleri ve “emri ben verdim” diyerek bu kanlı elleri sahiplenenleri unutmayacağız! Berkin uyansın diye 269 gündür hastane önünde umutla bekleyenlere yapılan her saldırı gibi, bugün Berkin’in ardından isyan edenlere yapılan her saldırı da vicdanlarımıza, evlatlarımıza ve hak arayışımıza yapılan bir saldırıdır. Saldırılara dur demek yerine evladını sahiplenen insan yüreklilere “dur” diyen ve ölümün ardından sükût öneren riyakârlara sözümüz bellidir" ifadelerine yer verildi.
 

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