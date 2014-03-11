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'Berkin Elvan protestosunda polis ateş açtı' iddiası

Berkin Elvan protestosunda polisin eylemci gruba ateş açtığı öne sürüldü

11 Mart 2014 19:54

Hayatını kaybeden Berkin Elvan için gösteri yapan bir gruba polis aracı içinden ateş edildiği iddia edildi.
Gezi olayları sırasında ekmek almaya giderken başına isabet eden gaz kapsülüyle komaya giren ve bu sabah hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan çok sayıda kişi eylem yaptı.

Kalabalık daha sonra cenazenin götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'na doğru yola çıktı.

ETHA muhabiri Serdal Işık’ın haberine göre kalabalık metrobüs güzergahında bir resmi polis aracını taşladı. Araçtan çıkan polis, silahla havaya birkaç el ateş etti. İddiaya göre polis, daha sonra silahını kalabalığa yöneltti. Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.

 

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