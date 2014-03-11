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TÜSİAD: Hiçbir şey Berkin'in hayatından daha değerli değil

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Berkin Elvan için başsağlığı dileğinde bulundu

11 Mart 2014 17:11

Gezi Parkı olayları sırasın gaz fişeği kapsülü nedeniyle ağır yaralanan ve aylardır verdiği yaşam mücadelesini bu sabah saatlerinde kaybeden Berkin Elvan için TÜSİAD'dan başsağlığı mesajı geldi. 
 
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir şey 15 yaşındaki bir çocuğun ve Gezi olayları sırasında kaybettiğimiz diğer gençlerimizin hayatından daha önemli değildir. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere, hepimizin görevi, gençlerimizin, hukuk güvenliği altında, temel hak ve özgürlüklerini huzurla, umutla ve güvenle yaşayabilecekleri bir ortamı sağlamaktır. Berkin Elvan’ın vicdanımızı sızlatan son kayıp olmasını umut ederiz" denildi.
Mesajda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Berkin Elvan’ın aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Gezi Parkı olayları sırasında oluşturulan hoşgörüsüz atmosferin bedelini ülke olarak, gencecik insanlarımızın kaybı ve çok sayıda kişinin sakat kalmasıyla ödedik." dedi. 
TÜSİAD tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:
“Gezi Parkı olayları sırasında gaz fişeği kapsülü nedeniyle yaralanan Berkin Elvan’ın aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Gezi Parkı olayları sırasında oluşturulan hoşgörüsüz atmosferin bedelini ülke olarak, gencecik insanlarımızın kaybı ve çok sayıda kişinin sakat kalmasıyla ödedik.
Hiçbir şey 15 yaşındaki bir çocuğun ve Gezi olayları sırasında kaybettiğimiz diğer gençlerimizin hayatından daha önemli değildir. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere, hepimizin görevi, gençlerimizin, hukuk güvenliği altında, temel hak ve özgürlüklerini huzurla, umutla ve güvenle yaşayabilecekleri bir ortamı sağlamaktır. Berkin Elvan’ın vicdanımızı sızlatan son kayıp olmasını umut ederiz.
Başta Berkin Elvan’ın ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır dilerim.” 
 

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