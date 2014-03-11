Hüseyin Avni Mutlu'dan Berkin Elvan tweeti

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 269 gündür yaşam mücadelesi veren ve bu sabah hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili tweet attı.

Mutlu, 17 Aralık operasyonunun ardın görevden alınan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'la birlikte Gezi Parkı'na müdahale günlerinin en çok tartışılan iki isminden biriydi.

Mutlu, 16 Haziran 2013'te, Okmeydanı'nda, ekmek almak için çıktığı evinden gaz fişeğiyle başından yaralanan ve bugün hâlâ failleri bulunamayan Berkin Elvan cinayetinin ardından duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Mutlu: 'Hayata tutunmak için uzun süre mücadele eden Berkin ELVAN'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, muhterem ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.'

Vali tweetin ardından gelen eleştirilere ise yanıt vermedi.