Berkin'in annesi: Benim oğlumu Allah almadı, Tayyip Erdoğan aldı

Berkin Elvan'ın bu sabah yaşamını yitirmesinin ardından hastane önünde ailesi ve yakınları toplandı. Anne Gülsüm Elvan, oğlunun ölümünden Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyledi.

Okmeydanı Hastanesi önünde gözyaşları arasında konuşan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Benim oğlumu benden Allah almadı, benim oğlumu benden Tayyip Erdoğan aldı" dedi. Hastane önünde Berkin için bekleyenlerin sayısı giderek artarken polisin bazı gruplara müdahale ettiği bildiriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, müdahale sırasında atılan gaz bombası nedeniyle bir kişinin yaralandığını ve tedaviye alındığını duyurdu.