Hastanede Berkin Elvan'ı bekleyenlere biber gazlı müdahale; 1 yaralı var

Berkin Elvan'ın yaşamını yitirdiği Okmeydanı SSK önünde polisler gazlı müdahalede bulundu. Atılan gazlardan bazıları hastane avlusuna düştü. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, aralarında hasta ve hasta yakınlarının da bulunduğu kalabalık ve Berkin Elvan için de toplananlar gazdan etkilendi. İsmi Ramazan Apaydın olduğu öğrenilen bir kişi başına isabet eden gaz fişeğiyle yaralandı. Apaydın'ın çekilen tomografisinde ciddi bir duruma rastlanmadı.

Elvan'ın vefatının açıklanmasıyla birlikte Okmeydanı Hastanesi'ni giden CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da, polisin hastaneye gaz atmasına tanık oldu. Hurriyet.com.tr’nin haberine göre, Onur yaşananları şöyle anlattı: "Berkin'in vefatı sanıyorum saat 07 gibi açıklandı. Ben 07.40'da hastanedeydim. İnsanlar son derece sessiz şekilde bekliyorlardı. Dün polisin hastane önünden topladığı battaniyeler, hatta çadırlar bile yeniden kurulmuştu. Ortama büyük bir sessizlik hakimdi."

İnsanlar çevik kuvvete tepki gösterdi

Hastane önündeki sessiz bekleyiş sürerken, karşıda bulunan otoparka bir çevik kuvvet arabasının geldiğini, bekleyen insanların da oraya doğru yönlendiğini anlatan Onur, şöyle devam etti; "Tam cenaze adli tıbba gidecek ,biz de oraya gidip, orada bekleyelim gibi konuşmalar olurken, çevik kuvvet aracının hastanenin karşısına geldiği görüldüğü. İnsanlar o yöne doğru gidip, polise tepki gösterdiler. Bir arbede yaşandı. Polis de gazı hiç sakınmadı. Yine kontrolsüz müdahale ettiler. Biz dışarıda duramayıp, hastanenin içine girdik. Ancak gaz buraya, hastanenin içine kadar girdi. Burası hastane; nerede olduklarını bilsinler."

CHP Milletvekili Onur, polisin sıktığı gaz miktarını da şu sözlerle açıkladı; "Okmeydanı hastanesinin önünde geniş bir alan var. Bu alandan sonra bir de yol geçiyor. Otopark, bu yolun ilerisinde. Arbede de orada yaşandı. Ancak polis o kadar çok gaz sıktı ki, gaz hastanenin içine girdi."