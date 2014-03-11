Berkin Elvan'ı kaybettik

Gezi olayları sırasında başından gaz kapsülü ile vurulan Berkin Elvan 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Berkin Elvan'ın ailesi Twitter'dan ''Halkımıza : Saat 07.00 Berkin Elvan'ı evladımızı kaybettik. Başımız sağolsun'' diye acı haberi duyurdu.

269 gün komada kalan Berkin, bu süreçte 45 kilodan 16 kiloya düşmüş, 8 Mart'ta kalbi durmuş ve 20 dakika çalıştırılamamıştı.

CHP'li vekil gözyaşlarını tutamadı

Berkin’in ölüm haberi üzerine hastaneye gelen CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur gözyaşlarını tutamadı.

Onur, "Saat 7’de kaybetmişiz arkadaşımızı, kardeşimizi. Dün burada çok üzüldük. Bu çocuğun bedenini huzursuz edenlerin vebali üzerinde olacak. Burayı dağıttılar, huzursuzluk oldu. Buraya dün çadırlar, battaniyeler getirilmiş, Berkin’in yaşayacağı umuduyla. Ama acı haberi aldık. Çok üzgünüm. Şu anda bu ülkenin en görmek istemeyeceği şey, o kaybettiğimiz 7 kardeşimizin yanına Berkin’in gülen yüzüydü. Gerçekten çok üzgünüz. Buradan arkadaşlar haber verdi. Dün zaten avukatın açıklamalarından durumunun kritik olduğu belliydi. 16 kilo çocuk iyi dayandı, iyi direndi. Bu devlet büyük devlet. İlgilenmedi, Ankara ilgilenmedi. Ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Berkin'in ölüm haberi anne ve babasını yıktı. Acılı aile hastane çıkışında görüntülendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Berkin Elvan’ın ölümünden büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek gezi şehitleri kervanına bir evladımız daha katıldı dedi.



Recep Tayyip Erdoğan'ın “Emri ben verdim” diye üstlendiği saldırganlığın sonunda yaralanan gezi eylemcilerinden Berkin Elvan'ın babasını da arayan Kılıçdaroğlu, 269 gün yaşama direnen Berkin’e rahmet, ailesine, gezi eylemcilerine ve Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Berkin Elvan'ın cenazesi Adli Tıp'ta

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının hastanedeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan olaylar nedeniyle Berkin Elvan'ın cenazesi Hastanenin acil servis kapısından ambulansla çıkarıldı. Ters yönde ilerleyen ambulansın ilerleyebilmesi için hastane görevlileri yolu açmaya çalıştı. Baba Sami Elvan ile akrabaları da Adli Tıp Kurumu'na gitti. Hastane önünde bekleyen kalabalık grup da gelen otobüslerle Adli Tıp'a gitti.

Gezi'de kaybedilen 8. kişi oldu

Gezi eyleminde Berkin Elvan'ın da kaybıyla hayatını kaybeden kişi sayısı 8 oldu.

Gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım ve polis memuru Mustafa Sarı yaşamını yitirmişti.