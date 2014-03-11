Sosyal medya Berkin Elvan için yasta

Gezi Parkı gösterileri sırasında ekmek almaya gittiği sırada başından biber gazı fişeğiyle vurulan Berkin Elvan'ın, 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Sosyal medyada aralarında birçok ünlü isiminde bulunduğu Twitter kullanıcıları Berkin için mesaj paylaştı.

Twitter'da Berkin Elvan'ın vefatı sonrası açılan #BerkinElvanÖlümsüzdür başlıklı hashtag ise kısa sürede Türkiye gündeminde zirveye oturan konu oldu.

İşte Twitter'da Berkin Elvan için ünlü isimlerin paylaştığı mesajlar:

Ata Demirer: Ailesine yakınlarına sabırlar dilerim..Berkin'i kaybetmişiz

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül: Tarif edilemeyecek bir acı yaşıyorum. Küçük Prens'i kaybettik. #BerkinElvanÖlümsüzdür

Ruşen Çakır: Sevgili Berkin. Güle güle. Nasıl kıydılar sana!

Metin Feyzioğlu: Ve Berkin uyanamadı. Ekmek almaya gitmişti oysa.Evlatlarını kaybeden anne babalara "başsağlığı"nasıl dilenir? Mekanı cennet.Çok üzgünüm çok.

Aylin Kotil: Berkin, çocuğum...

Osman Baydemir: Uğurlar olsun, Yolun Uğurla buluştursun seni Kardeşim Berkin... Artık melekler yoldaşın, cennet mekanın olsun. Kara kaşlı esmer çocuk...

Mustafa Sarısülük: Oysa kalkacaktin. Ethem Berkin diyecektik sana. Ethem olacaktin. Ne yazsak şimdi? Nasil söylesek?

Gürkan Korkmaz: Berkin Elvan'ın ailesi saat 07:00 itibariyle Berkin'in hayatını kaybettiği haberini veriyor. Başımız sağolsun. Başımız sağolsun!

CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı: Sevgili dostlar Berkin'i bu sabah kaybettik. Direnci yolumuzu aydınlatsın

İkrar Sarısülük: Oysa kalkacaktin be çocuk Ethem Berkin diyecektik sana.Ethem olacaktin bizim Ethem'imiz Berkin'imiz.

Pervin Buldan:

Ama susacağım Berkin

Susmak sözümü büyütür Berkin

Söyliyemediğim herşeyi büyütür

Susmak erdemdir

Susacağım

#BerkinElvan

Ümit Nazlı Boyner: Berkin Elvan ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.Mekanı cennet olsun.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: Umudu yaşatamadık... Berkin....

Kanat Atkaya: Berkin Elvan: Bir varmış, bir çokmuş..

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Kara gözlü güzel çocuk.. Türkiye seni hiç unutmayacak. #BerkinElvan'a kıyanlar mutlaka hesap verecek.

Lütfü Türkkan: Bir anne daha evlâdını yitirdi. Ülke ise yüreğindeki prensini. Melekler yoldaşın olsun #BerkinElvan ..

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: İstanbul'da Gezi olayları sırasında yaralanan Berkin Elvan'ı kaybettik. Ben ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum. #BerkinElvan

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı: #BerkinElvan çocukluğumuzu kaybettik

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger: Berkin uyanamadı