Kılıçdaroğlu: Başçalan, Berkin Elvan için başsağlığı diler mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Çorum'da düzenlediği mitingte yaptığı konuşmasında Başbakan Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Berkin Elvan'ın elinden ekmeğini aldılar, hayatına son verdiler. 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ailesine başsağılığı diliyorum. Başçalan ailesini arayıp başsağılığı diler mi?" dedi.

Erdoğan'a Hitler benzetmesi yapan Erdoğan, "Diktatörlerin bir özelliği vardır, o da halkın maneviyatını sömürmektir. Din iman edebiyatı yapıp malı götürür bunlar. Hitler neyse bunlar da odur" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yeni bir iklim, yeni bir siyasi anlayış getireceklerini söyleyerek, "İş adamlarımıza sesleniyorum. İş adamlarımızın dünya görüşü ne olursa olsun, hangi partiyi tercih ederlerse etsinler. Biz asla bu başçalanın yaptığı gibi bir ayrım yapmayacağız. Biz asla hükümeti eleştirdi diye ertesi sabah onun kapısına vergi müfettişlerini göndermeyeceğiz. O yeterki üretsin. Hatamız varsa açık yüreklilikle söylesin. Herkes özgürce konuşacak. Siyasetçi de kulak kabartacak. Hatası varsa düzeltecek. Biz bu anlayışı Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Kurallı ekonomi getireceğiz. İş adamı önünü görecek. Devlete başvurduğunda işi yapılacak. Yok bizim partiden, yok o partiden ayrımına son vereceğiz. Benim için yandaş yok. Benim için vatandaş var" dedi.

'Herkes ne olacak bu memleketin hali diyor'

Herkesin "ne olacak bu memeleketin hali" diye merak ettiğini dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Halkımız güçlü bir halktır. Zaman zaman bizi ayrıştırmaya, bölmeye çalıştırıyorlar. Yok inancın şöyle, yok kimliğin böyle, yok başörtün şöyle, yok kılık kıyafetin böyle. Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Hiçbir güç bizi ayıramayacaktır. Ne söylerlerse söylesinler, beraber olacağız. Misakı Milli de olduğumuz gibi, beraber olacağız, Kurtuluş savaşında olduğumuz gibi" diye konuştu.

'Ses kayıtları montaj dedi ama...'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la yaptığı iddia edilen telefon konuşmalarını aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çıktı dedi ki, bunlar montaj. 'Bu sesler bana ait değil' dedi. Kendisine şu çağrıyı yaptım. Bunlar yalansa Telekominakasyon İletişim Başkanlığı’nın kayıtlarını yayınla. Çünkü o 76 milyon yurttaşın izlendiği yerdir. Açıkla dedim. Orada görürüz. Telefon etmediysen 'eyvallah bunların tamamı sahte' deriz. Açıkladı mı? Açıklamadı. Çünkü açıklansa gerçekler bir daha ortaya çıkacak. Bunlar eğer gerçekten şu veya bu şekilde doğru değilse o zaman dünyada bu işleri bilen büyük şirketleri var. O şirketlere gönderin bunların sahte olup olmadığını size raporlasınlar. Gönderdi mi? Gönderebilir mi?" dedi.

Siyasetin temiz olması için, halk üzerinde yükselmesi lazım. Şu seçim bürosu bu seçim bürosu diye saldırıları tasvip etmiyoruz. Tek şart var siyasete giren adamın temiz olması lazım. Bunlar devleti soymak için yönetiyorlar. Önce hizmet diyor e sen kendine çocuklarına bakan çocuklarına hizmeti yaptın, olan kime oldu? Halka oldu.

Bunların götürdüğü paranın miktarı 85 milyar auro, 247 milyar, eski parayla 247 trilyon. Şimdi neden Başçalan'ın endişelendiğini biliyor musunuz? Polisleri değiştirdiler, hakimleri değiştirdiler, yönetmeliği, kanunu değiştirdiler. Size sözüm, Çorumlulara sözüm, Türkiye'ye sözüm, bu yolsuzluğu yapanlardan hesap soracağım. Gün gelecek göreceksiniz, hepsini yüce divana göndereceğim.

'Hem hırsız, hem yalancı'

Diktatörlerin bir özelliği vardır, o da halkın maneviyatını sömürmektir. Din iman edebiyatı yapıp malı götürür bunlar. Hitler neyse bunlar da odur. Kavga etmemeye söz verdim. Başçalanı da muattap almayacağım. Eskiden derdim ki, gel televizyonlara çıkalım tartışalım. Ama 17 Arlaık'tan sonra gelip yalvarsa, elimi öpse, ne derse desin asla onunla televizyonlara çıkmayacağım. Hem hırsız, hem yalancıdan bir başbakan olmaz.

'Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız'

Sözüm var, CHP iktidarında ilk yapacağımız iş, Siyasi Ahlak Yasası'nı çıkarmak olacak. İkinci yapacağımız iş ise, ilk dört ayda aile sigortasını yapmak olacak. Her aileye asgari ücret yatıracağız. Namerdin parasına kimse muhtaç olmayacak.

Utanma duygusu insana özgüdür ama, bunlar utanmıyorlar bile. Bunlara dersi siz vereceksiniz. Hep beraber ayın 30'unda sandığa gideceğiz haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuracağız. Söz ben de hesabını soracağım, beraber soracağız.

Bu Başçalan'ın yaptığı bir işaret var. Türkiye'nin sorununu bitirmiş Mısır'la Suriye'yle uğraşıyor. O işaret şimdi dört bakan bir başçalan anlamına geliyor. Dört bakandan Zafer Çağlayan, 28 defada 52 bin dolar götürmüş, Muammer Güler İçişleri Bakanı, rüşet aldığı adamla konuşurken bilgileri de devlet sırlarını da veriyor. 'Merak etme sana kimse bir şey yapamaz ben önüne yatarım' diyor. Egemen Bağış da garibim, 3 defa da 1.5 milyon dolar götürmüş.

'Başçalan Berkin için başsağılığı diler mi?'

Gezi eylemlerini biliyorsunuz, gencecik çocuklar Gezi Parkı'nı korumak için mücadele ettiler. 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ailesine başsağılığı diliyorum. Başçalan ailesini arayıp başsağılığı diler mi? Türkiye'nin yaşadığı bu dramları hepimiz bilelim. O çocuk hepimizin çocuğu. Onun elinden ekmeğini aldılar, hayatına son verdiler.

Başçalan bana ağza alınmayacak küfürler ediyor. Onun terbiyesi odur. Rahmetli babam 'yalan yapan yanlış yapan belasını bulur' derdi, zaten belasını buluyor. Ne diyeyim başka?

'Başçalan'a bunu Rabbim söyletiyor'

Geçen Başçalan bir mitinginde beni eleştirmek isterken bana, 'Evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde...' diyor. E ben de onu söylüyorum zaten. Bunları kim söyletiyor rabbim söyletiyor rabbim.

Umuyorum ayın 30'unda Çorum yeni bir tarih yazacak. Kerem Başkanı inşallah belediye başkanı koltuğuna oturtacak. Biliyorum yürekten inanıyorum buna.