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Abdullah Gül'den Berkin Elvan mesajı

Abdullah Gül: Berkin Elvan'ın ailesine başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum

11 Mart 2014 15:40

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Berkin Elvan’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili, “Yeni bir olay yaşanmaması için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini, eski acıların yaşanmasına fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çiziyorum. İstanbul Valisi ile konuştum gerekli dikkat gösterilecektir. Üzüntülerimi paylaşmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nijerli mevkidaşı Issoufou Mahamadou ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Berkin Elvan’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili bir soruyu, “Bu olay olduğunda 14 yaşında bir çocuktu. Bugün hayatını kaybettiğini öğrendim. Ailesine başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Yeni bir olay yaşanmaması için herkesin çok dikkatli olması gerektiğini, eski acıların yaşanmasına fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çiziyorum. İstanbul Valisi ile konuştum, gerekli dikkat gösterilecektir. Üzüntülerimi paylaşmak istiyorum” sözleriyle yanıtladı.

 

Ergenekon tahliyeleri

 

Cumhurbaşkanı Gül, Ergenekon ve Zirve Yayınevi davalarında gerçekleşen tahliyelerle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Dün bazı tahliyeler gerçekleşti, masum olduğu iddia edilenler var. Hala suçlu olduğunu söyleyenler var.

Orada tabi esas sorun, mahkemelerin kararlarını vermesinde bu kadar uzun zamanın geçmesi. 5 yıl içerisinde, suçüstü ypaışlan olaylarla ilgili bile failleri yakalanmış olaylarla ilgili bile kesin karar verilemiyorsa, hepimizin bunu ciddi ciddi düşünmesi gerekir.

Bir süre önce Hizbullah davasından 10 yıl içerisinde mahkemeler neticelenmediği için tahliyeler gerçekleşmişti. Bir taraftan uzun tutukluluk süreleri cezaya dönüşüyor, diğer taraftan bu kadar uzun süre içinde bile karar verememek kabul edilebilir değil.

Tartışmalı değil, suçüstü yapılmış, failler belli. Failler bulunmamış olsa, hadi diyeceksiniz olabilir. Aynıu gün failler yakalanmış… Gerekli tedbirlerin yargı sürecimiz içinde alınması gerektiğine inanıyorum.

Siyasi olan davalar konuşuluyor ama siyasi olmayan davalar da var. Onun acısı kimseye ulaşmıyor.”

 

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