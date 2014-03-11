Lütfü Elvan: Berkin Elvan'ın ölümü üzücü bir hadise ama...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili "Elbette üzücü bir hadise ama bunu illegal bir takım gösterilerle, vatandaşlarımızı rahatsız eden geçmişte de yaşadık... Gezi olaylarında işte araçları tahrip ederek, camları kırarak bunlar demokrasinin yol ve yöntemleri değil" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında bakkala ekmek almak için giderken başına atılan gaz fişeği nedeniyle aylardır kaldığı komadan çıkamayarak hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Başsağlığı diledi

Elvan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde gazetecilerin Berkin Elvan ile ilgili sorularını yanıtladı. Elvan, “Çok üzüldük gerçekten. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Biz tabi bu tür olayların hiçbir şekilde tekerrür etmemesini diliyoruz. Son derece üzücü bir hadise. Allah mekanı cennet eylesin” dedi.

Elbette üzücü bir hadise ama…

Bakan Elvan, bir gazetecinin Berkin Elvan’ın hayatını kaybetmesinin ardından çeşitli yerlerde protesto gösterileri yapıldığını hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

“Bunlar doğru şeyler değil. Elbette orada olay anında cereyan etmiş bir hadise. Ama bunu sağduyu içerisinde karşılamalıyız. Elbette üzücü bir hadise ama bunu illegal bir takım gösterilerle, vatandaşlarımızı rahatsız eden geçmişte de yaşadık. Gezi olaylarında işte araçları tahrip ederek, camları kırarak bunlar demokrasinin yol ve yöntemleri değil. Bunlardan artık Türkiye’nin sıyrılması gerekiyor. Türkiye’nin gerçek anlamda o kafa yapımızda demokratik ülke yapısı neyse onun insanların kafasında oluşması lazım artık. Biz çok önemli bir demokratikleşme alanında gelişme kaydettik. Dolayısıyla bunun yol ve yöntemi de yasalar çerçevesinde ne yapılacaksa yasalar çerçevesinde yapılmalı. Elbette üzücü bir hadise. Allah rahmet eylesin diyoruz"