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'Erdoğan'a Berkin'i vuran gaz fişeğinin kapsülü hatıra olarak kaldı'

Berkin için bir başsağlığı mesajı da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden geldi.

11 Mart 2014 17:34

Parti Eş Sözcüleri Sevil Turan ve Naci Sönmez'in yaptığı açıklamada, "Belki Berkin çocuk 16. baharını göremedi ama geride binlerce, milyonlarca arkadaşını, kardeşini bırakarak baharlara karıştı." ifadesi yer aldı. 
Açıklamamnı devamı ise şöyle: "Özgürlük, eşitlik, adalet, kardeşlik, doğa ve insan sevgisi tarihine, Gezi isyanıyla genç ve çocuk bedenleri kurban vererek not düşen gençlik, göğsünde onur madalyası olarak taşısın diye, Başbakan Erdoğan’a Berkin çocuğu vuran gaz fişeğinin kapsülünü hatıra olarak bıraktı. Güle güle kullansın ve hayrını görsün."
 

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