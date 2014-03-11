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Tiyatrolar perdeyi, CHP, HDP ve esnaf müziği kapattı; sahne bugün Berkin'in

CHP, HDP'nin vefat eden Berkin Elvan'ın anısına seçim şarkısı çalmama kararına Beyoğlu esnafı da katılırken, birçok tiyatro da oyunları iptal etti

11 Mart 2014 18:37

Berkin Elvan'ın vefatı nedeniyle CHP bugün seçim çalışmalarında "müzik kullanmama" kararı aldı. CHP'nin ardından HDP ve Beyoğlu esnafı da müziği durduracaklarını açıkladı.

 

CHP'den tüm örgütlerine Berkin talimatı

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, tüm CHP örgütlerine bugün müzik kullanmamaları konusunda talimat gönderildiğini açıkladı.

Tekin, "Berkin'in ailesinin yasını paylaşmak, acısına ortak olmak için bugün seçim çalışmalarımızda hiç müzik kullanmayacağız" dedi.

Bu kararın ardından Halkların Demokratik Partisi Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü de "Berkin için bugün müzik yayını yapmıyoruz. Ailesine ve halklarımıza başsağlığı diliyoruz" dedi. Beyoğlu esnafı yaptığı açıklamada bu akşam müzik çalınmayacağını belirtti. Redd grubu da Sakarya konserini ertelediğini duyurdu.

 

Sarıgül müzik ve alkışa izin vermedi

 

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Kadıköy’de bir secim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Sarıgül, Berkin Elvan'ın ölümü nedeniyle alkış, müzik ve slogan atılmasına izin vermedi.

 

Tiyatro oyunları da iptal edildi

 

Acı haberin ardından tüm yurtta öğrenciler eylemler düzenlerken, kültür sanat etkinliklerinin bugün ve yarınki programları iptal ediliyor.

Kumbaracı 50, Sahne 3, Mekan Artı, Tiyatro Yan Etki, Emek, 6'dan Sonra ve Asmalı Sahne tiyatro oyunlarını iptal ettiklerini açıkladı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi de Twitter hesabından “Bugün SAKM akademimizdeki derslerimiz Berkin Elvan kardeşimizin bizi derinden üzen ölümü nedeniyle iptal olmuştur...” açıklaması yaptı.

Şair ve yazar Altay Öktem de Twitter hesabından "Yarın Aziz Kedi Kitabevi'ndeki söyleşimi iptal ettik. Gelmeyi düşünen herkesi Berkin'imizin cenazesine bekliyorum" notuyla kararını paylaştı.

 

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