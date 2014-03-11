Türkiye Berkin için ayaktaydı, gösterilere gazlı ve TOMA'lı müdahale edildi!

Gezi Parkı sürecinde Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almak için çıktığı sırada polisin attığı biber gazı bombasının kapsülüyle başından yaralandıktan 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan için Türkiye çapında anma ve protesto eylemleri düzenlendi. Sert müdahalelerin yapıldığı Ankara'da yürümek isteyen ODTÜ'lü eylemcilere polis müdahale etti. Akşam saatlerinde Ankara Kızılay'daki protestolara da biber gazı bombaları ve TOMA'lardan sıkılan tazyikli sularla müdahale edildi. İstanbul'da Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Avcılar, Kartal'da protestolar yapıldı, polis Taksim'de göstericelere müdahale etti.

Ankara'da ilk yürüyüşün yapıldığı ODTÜ'de öğrencilerin yürüyüşüne Eskişehir Yolu'ndaki müdahaleye bir polis helikopteri de havadan refakat etti, akrepler de kullanıldı. ODTÜ'nün A1 kapısından kampüs içerisine tazyikli su sıkan çevik kuvvet ekipleri, ormanlık araziye gaz fişekleri attı. Müdahale sırasında bir öğrenci gaz fişeğiyle yaralandı. Kızılay'da da akşam saatlerinde Berkin Elvan için yapılan protesto gösterilerine müdahalede bazı protestocuların yaralandığı bildirildi.

Türkiye çapındaki eylemelrde birçok yaraı olduğu bildirilidi. Beyoğlu Mis sokakta bir kişi başına isabet eden biber gazı kapsülü ile yaralandı. Mersin'de, eylemcilere müdahale eden TOMA yolun karşı tarafına kaçmaya çalışan 2 kadına çarptı. Kadınlardan birinin durmunun ağır olduğu belirtiliyor. Taksim'de de bir gösterici Akrep tarafıdan ezilmekten son anda kurtuldu.

Taksim'de polis müdahalesi

İstiklal Caddesi'nde polis müdahalesi sırasında bir gösterici akrepin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Akrepin İstiklal Caddesi'nde ilerlediği an bir grup göstericin bağırışları duyuldu. Akrep durdu, kendinden geçmiş bir gösterici arkadaşlarının yardımı ile akrebin önünden kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaştırılarak bir kafeye götürülen gösterici daha sonra ambulansa konuldu.

İstanbul’da polisler Taksim Meydanı ve Gezi Parkı halka kapattı. Taksim’deki Berkin Elvan eylemine polis müdahale etti. İstiklal caddesinde toplanana kalabalık, "Berkin Elvan onurumuzudur" "Katil devlet hesap verecek", "Katil polis hesap verecek", "Berkin'in katili AKP'nin polisi" ve "Hırsız var" sloganları atıyor.

Mis sokakta bir kişi başına isabet eden biber gazı kapsülü ile yaralandı.

Kadıköy'de 'vur vur gözünden vur' sesleri

Berkin Elvan'ın, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetmesi nedeniyle, Kadıköy Altıyol Meydanı'nda toplanarak eylem yapan gruba, polis müdahale etti. Bahariye Caddesi ve Rıhtım Caddesinden çeşitli sloganlar atarak yürüyen grup, Altıyol Meydanı'nda toplandı. Gruptakiler bir süre Berkin Elvan için sloganlar attı. Polise havai fişek ve taş atan, bazı dükkan ve otobüslerin camlarını boyayan gruptakiler, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden AK Parti ilçe binasına yürümek istedi. Polisin "dağılın" uyarılarına gruptakiler taş atarak karşılık verdi. Bunun üzerine polis gruba müdahalede bulundu. Polisin müdahalesi üzerine gruptakiler ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kadıköy Altıyol'da kalabalığa doğru biber gazı ateşleyen bir çevik kuvvet polisine görülmeyen birinin "vur vur gözünden vur" dediği duyuluyor.