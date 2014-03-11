Ali İsmail'in annesi Berkin'in annesini teselli etmeye çalıştı...

Berkin Elvan'ın hayatını kaybetmesinden sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken annesi, aile yakınları ve vatandaşlar Okmeydanı Cemevi'nde toplandı. Hatay’dan İstanbul’a gelen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz geldiğinde iki anne acıyla kucaklaştı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, Berkin Elvan’ın ailesine destek olmak amacıyla Okmeydanı Cemevi’ne gelenler arasında Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerden Mehmet Ayvalıtaş’ın Ağabeyi Muharrem, Ankara’da hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün Ağabeyi Mustafa ve Gülsuyu’nda çeteler tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik’in ailesi, Eskişehir’de polis tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi ve annesi BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve müzisyen Ferhat Tunç da yer alıyor.

Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy ve TKP yöneticileriyle Tiyatrocu Orhan Aydın da burada bekleyişini sürdürüyor. Cemevi’nde yaklaşık 500 kişi bulunuyor ve bu sayı giderek artıyor. Gülsuyu’nda çetelerin öldürdüğü Hasan Ferit Gedik’in dedesi de fenalaştı. Gedik’in dedesi hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Berkin Elvan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Okmeydanı'na ulaştı.