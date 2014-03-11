AKP'li vekil: Berkin'in canını terör ve şiddet severler aldı, artık yeter!

Berkin Elvan'ın ölümünden sonra AKP’den ilk tepki İstanbul Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Halide İncekara'dan geldi. İncekara, "Şiddet sever terör severler bir genci daha annesinin yüreğini yakarak kurban aldı. Yeter gençlerimiz ve anneler yanmasın" diye tweet attı.

Hükümet kanadından ilk tepki ise İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan gelmişti. Vali twitter hesabından 'Hayata tutunmak için uzun süre mücadele eden Berkin ELVAN'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, muhterem ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim' diye yazdı. Ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de başsağlığı diledi.