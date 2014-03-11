Berkin Elvan uğurlanıyor



Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin hedefi olan 15 yaşınaki Berkin Elvan’ın ölümü, hem siyasetin hem de sokakların ana gündem maddesi oldu. Elvan’ın cenazesi cemevinde düzenlenecek tören sonrasında defnedilecek. Elvan’ın ölümü üniversitelerde, parklarda, sokaklarda düzenlenen eylemlerle protesto ediliyor. Protestolara polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi dikkat çekiyor.

CHP VE HDP, yas ilan etti. Her iki parti de 2 gün boyunca mitinglerinde müziğe yer vermeme kararı aldığını açıkladı. Benzer bir karar MHP’den de eldi. DİSK; Berkin Elvan toprağa verilirken iş bırakma, KESK de eylem kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Berkin Elvan’ın ölümüne üzüldüğünü anlatırken, “Bu olay olduğunda 14 yaşında bir çocuğumuzdu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum” dedi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, “Berkin Elvan’ın ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin” diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek de, baba Elvan’a başsağlığı mesajı gönderdi.

Protestolara sert polis müdahalesi

Berkin Elvan’ın ölüm haberinin duyulmasının ardından Türkiye’de insanlar sokaklara döküldü. Protestoların adresi üniversiteler oldu. Ankara ve İstanbul’da başlayan eylemler tüm Türkiye’ye yayıldı.

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler Berkin Elvan’ın ölümünü protesto için sınıfları terk ederek önce kampüs içinde toplandı. Üniversiteden çıkıp Kızılay’a yürümek isteyen gençlere Eskişehir Yolu’nda polisler biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Ankara GüvenPark’ta başlayan oturma eylemine de polisin sert müdahalesi dikkat çekti.

Polis, İstanbul Taksim’deki göstericilere de sert müdahalede bulundu. Siyasi çevrelerde polis ve protestocular arasındaki çatışmaların daha da artacağı endişesi hakim. Çatışmaların dinmesi için özellikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün topluma yeni mesajlar vermesi isteniyor.

Berkin Elvan’ın ölümüne yoğun protestolar sosyal medyanın en popüler siteleri facebook ve twitter’da da sürüyor. “Berkin Elvan Ölümsüzdür” başlığı ile yazılan mesajlarda, ölümden sorumluların mutlaka bulunması ve onlardan hesap sorulması isteniyor.

Amerika’dan protesto uyarısı

Amerika da İstanbul’da yaşayan vatandaşlarını Berkin Elvan eylemleri konusunda uyardı. ABD İstanbul Konsolosluğu Twitter’da yayımladığı mesajında, Berkin Elvan’ın ölümünün sokak eylemleriyle protesto edildiğini hatırlatarak, gösteri alanlarından kaçınılması gerektiğini istedi. Duyuruda "ABD vatandaşlarına, gösterilerin barışçıl amaçlarla düzenlense bile çatışmaya ve şiddete dönüşebileceği hatırlatılmaktadır" denildi.