AKP'li Şamil Tayyar'dan Berkin ayıbı!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Gezi Parkı eylemleri sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle 269 gün yoğun bakımda kalan ve dün hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'la ilgili olarak üzerinde Berkin Elvan’ın resmi olan ve “ne kadar şerefsizsiniz” yazan bir tweet attı.

Tayyar attığı fotoğrafla birlikte tweette şu ifadeleri kullandı: "Gazi olaylarının 19.yıldönümüne denk gelecek şekilde eğer Berkin'in fişi çekildiyse bu söz az bile..."

Tayyar'ın paylaştığı, ve alt kısmında, "Mit Müsteşarı Hakan Fidan sevenler" yazan görsel şöyle:



Şamil Tayyar’ın tweetine kullanıcılar çok sert tepki gösterirken Tayyar tweetini an itibariye geri çekmedi.