Berkin Elvan toprağa verildi

Gezi Parkı olayları sırasında başına gaz bombası isabet eden ve 269 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybeden Berkin Elvan, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda düzenlenen Gezi Parkı gösterileri sırasında ekmek almaya çıktığında başına polisin attığı gaz bombası isabet eden Berkin Elvan komaya girmişti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verdiği yaşam mücadelesini 269 gün boyunca sürdüren Berkin Elvan, 16 kiloya kadar düşmüştü.

Son günlerde durumu ağırlaşan ve dün saat 07.00 sularında ailesinin Twitter hesabından vefat ettiği açıklanan Berkin Elvan’ın ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Berkin Elvan’ın dün Adli Tıp’tan alınan cenazesi Okmeydanı Cemevi'ne götürülmüştü. Okmeydanı Cemevi’nde yapılan cenaze töreninin ardından Berkin Elvan'ın cenazesi hellalik almak için evine götürüldü.

Berkin Elvan’ın Okmeydanı’ndan Şişli’ye 1.5 saatte götürülen cenazesi, buradan Feriköy Mezarlığı’na götürüldü. Yol boyunca sloganlar atılırken, Feriköy Mezarlığı’na gelindiğinde sloganlar sustu.

Feriköy Mezarlığı'na getirilen Berkin Elvan, saat 17.00 sularında toprağa verildi.