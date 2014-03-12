Berkin'in babası: Artık milyonlarca Berkin'im var

Berkin Elvan için İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen cenaza töreninde baba Sami Elvan duygusal bir konuşma yaptı. Elvan, "Artık milyonlarca Berkin'im var" dedi.

Başına isabet eden gaz kapsülü sonucu komaya giren ve 269 gün sonra dün hayatını kaybeden Berkin Elvan için Okmeydanı Cemevi’nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törenin en duygusal anı ise Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan’ın oğlunun tabutu başında yaptığı kısa konuşma sırasında yaşandı.

Sami Elvan "Berkin'i artık sonsuzluğa uğurladık. Berkin'im gitti ama milyonlarca Berkin'im var artık" dedi.