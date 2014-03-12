Arınç'tan Berkin açıklaması: Dünden beri Türkiye yasta

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Arınç, "Hayatının baharında henüz delikanlı çağında, ve Anadolu tabiriyle bıyıkları bile terlememiş olan bir fidanın düşüp ölüvermesi gerçekten üzüntü verici" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Arınç, “Berkin Elvan’ın ölümünü duyduk. Çok acı bir olay. Dünden bugüne bütün Türkiye gerçekten yasta. Genç bir yavrumuzun hayatını bir sokak olayında kaybetmiş olması fevkalade üzüntü verici. Bugün cenazesinin kaldırılacağını biliyoruz. Ben Berkin Elvan yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatının baharında henüz delikanlı çağında, ve Anadolu tabiriyle bıyıkları bile terlememiş olan bir fidanın düşüp ölüvermesi gerçekten üzüntü verici. Ona Allah’tan rahmet dilerken annesi, babası, kardeşleri onlara da sabır diliyorum. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Onlara bol sabır diliyorum. Kendilerine ve hayatta olan evlatlarına uzun ömür diliyorum. Ve bütün Türkiye’ye, annelere, babalara, bütün gençlere başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum.

Gerçekten Türkiye’nin yasta olduğunu bilmeliyiz. Bugün bazı siyasi partilerin seçim çalışmalarında müzik kullanmayacaklarını gazetelerden okudum. Buna da çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün Bilecik’te seçim kampanyası boyunca müzikli yayın yapılmamasını arkadaşlarımdan rica edeceğim. En azıdan bu acıya ortak olduğumuzu, acıyı yüreğimizde hissettiğimizi göstermemiz bakımından.”