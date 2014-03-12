'Üç büyük'ten Berkin mesajı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, İstanbul'daki Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde "Berkin Elvan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" başlığıyla yayımlanan mesajda, "Genç yaşında aramızdan ayrılan taraftarımız Berkin Elvan'ın vefatından derin üzüntü duymaktayız. 269 gündür süren yaşam mücadelesini bugün kaybeden Beşiktaş taraftarı Berkin Elvan'ın vefatı, hem kulübümüzü hem de camiamızı derinden üzmüştür. Hayatının baharında aramızdan ayrılan Berkin Elvan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi twitter hesabından, "Mekanın cennet olsun Berkin Elvan", Galatasaray Kulübü de resmi twitter hesabından "Hepimizin acısı oldun Berkin, umarız sevginin de tohumu olursun" mesajı yayımladı.